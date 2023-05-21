Kadıköy'de yüksek sesli müzik dinleyenlerle polis arasında arbede

Kadıköy'de yüksek sesle müzik dinleyen grubu polis ekipleri uyardı. Uyarıları dikkate almayan grup, ekiplerin ikinci kez kendilerini uyarmaya geldiği sırada arbede yaşandı. Arbede sırasında biber gazı sıkan polise yumruk atıldı. Polisin havaya ateş açtığı olayda 4 kişi gözaltına alındı.

Kadıköy'de yüksek sesli müzik dinleyenlerle polis arasında arbede - 1

İstanbul'un Kadıköy ilçesi Moda sahilinde, iddiaya göre yüksek sesle müzik dinleyen bir grup çevredeki vatandaşları rahatsız etti.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kadıköy'de yüksek sesli müzik dinleyenlerle polis arasında arbede - 2

Vatandaşların ihbarı üzerine gelen polis ekipleri grubu uyardıktan sonra olay yerinden ayrıldı. 

Bir süre sonra grup uyarıları dikkate almayarak yüksek sesle müzik dinlemeye devam etti. 

Kadıköy'de yüksek sesli müzik dinleyenlerle polis arasında arbede - 3

İhbar üzerine ikinci kez olay yerine gelen polis ekipleri ile grup arasında arbede çıktı.

Kadıköy'de yüksek sesli müzik dinleyenlerle polis arasında arbede - 4

Gruptaki bir kişi biber gazı sıkan polise yumruk attı. Polis memuru da havaya ateş ederek grubu dağıttı.

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Kadıköy'de yüksek sesli müzik dinleyenlerle polis arasında arbede - 5

Olay sırasında 4 kişi gözaltına alınırken o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Kadıköy'de yüksek sesli müzik dinleyenlerle polis arasında arbede - 6

Görüntülerde, polis ekiplerinin bir kişiyi gözaltına aldığı sırada, grubun ekiplere müdahale etmeye çalıştığı ve bunun üzerine ekiplerin biber gazıyla grubu dağıtmaya çalıştığı görülüyor.

Kadıköy'de yüksek sesli müzik dinleyenlerle polis arasında arbede - 7

Polisin biber gazı sıkmasının ardından bir kişinin polis memuruna yumruk attığı ve bunun üzerine başka bir polisin silahını çekerek havaya 3 el uyarı ateşi açtığı görülüyor.

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