Kadıköy’de biletli BDSM partisine 11 yıl hapis istemi

Cinsel içerikli videolar paylaşıp, Kadıköy’de bir evde parti düzenlemek isteyenlere yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede gruptakilerin, bilet satarak BDSM içerikli etkinlik düzenleyeceği belirtildi, parti için 23 kişinin kabul aldığı anlatıldı. İki şüphelisi bulunan soruşturmada bu kişilere “hayasızca hareketlerde bulunma, şiddet kullanarak hayvanlarla, ölmüş insan bedeni ile ilgili müstehcen yayın üretmek ve satmak” suçlamaları yöneltildi. Şüphelilerin 11 yıla kadar hapsi istendi.

Kadıköy’de biletli BDSM partisine 11 yıl hapis istemi - 1

İstanbul’da cinsel içerikli videolar üretip, yılbaşı öncesinde de Kadıköy’de parti yapmayı planlayanlara yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kadıköy’de biletli BDSM partisine 11 yıl hapis istemi - 2

Polis, geçen yıl 28 Aralık günü kendilerine “Kinky Turkey” adı veren gruba yönelik bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanan şüphelilere yönelik iddianame düzenlendi.
Kadıköy’de biletli BDSM partisine 11 yıl hapis istemi - 3

“CİNSEL FANTEZİLER İÇEREN FAALİYET GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİ”

İddianamede etkinlikte BDSM ve cinsel fanteziler içeren faaliyetlerin gerçekleştirileceği, etkinliklerin internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulduğu adres bilgisi paylaşılmamakla birlikte, etkinliğin konumunun yalnızca bilet satın alan ve rezervasyonu onaylanan katılımcılara verileceği ifade edildi.

Kadıköy’de biletli BDSM partisine 11 yıl hapis istemi - 4

ETKİNLİĞİN 23 KATILIMCISI VARDI

Etkinliği düzenleyen L.S ve T.T.'nin daha önce Beyoğlu’nda aynı etkinliği düzenledikleri belirlendiği ve haklarında işlem yapıldığı öğrenildi.

Düzenlenen partiye, L.S ve T.T.’nin yanı sıra 23 kişinin katılımcı olduğu iddianamede yer aldı.
Kadıköy’de biletli BDSM partisine 11 yıl hapis istemi - 5

TASMA, ELDİVEN, ZİNCİR ELE GEÇİRİLDİ

İddianamede ele geçirilen materyallerin, çeşitli BDSM ekipmanları, bir adet titreşimli elektronik tasma, iki adet bel ve sırt korsesi, iki adet eldiven, iki adet tasma zincir, iki adet bel kemeri, beş adet bağlama halatı, bir adet boyunduruk, iki adet bağlama zinciri, bir adet oyun çarkı, dört adet maske, iki adet fantezi vücut aksesuarı ve cinsel içerikli materyallere el konulduğu yer aldı.

Kadıköy’de biletli BDSM partisine 11 yıl hapis istemi - 6

TEŞHİRCİLİK SUÇLAMASI

İddianamede, şüphelilerin düzenledikleri partilerde alenen cinsel ilişkiye girerek teşhircilik yaptıkları, bu görüntüleri kaydettikleri ve bazı platformlar ile sosyal medya hesapları üzerinden paylaşarak müstehcen yayın üretimi ve satışı yaptıkları ifade edildi.

Kadıköy’de biletli BDSM partisine 11 yıl hapis istemi - 7

“DOĞAL OLMAYAN YOLLARDAN CİNSEL DAVRANIŞA ZEMİN”

Ayrıca, şüphelilerin bu organizasyonlarda şiddet içerikli ve doğal olmayan yollardan cinsel davranışlara zemin hazırladıkları savunuldu.

Kadıköy’de biletli BDSM partisine 11 yıl hapis istemi - 8

11 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Şüpheliler L.S ve T.T. hakkında “hayasızca hareketlerde bulunma, şiddet kullanarak hayvanlarla, ölmüş insan bedeni ile ilgili müstehcen yayın üretmek ve satmak” suçlamalarından 6,5 yıldan 11 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Kadıköy’de biletli BDSM partisine 11 yıl hapis istemi - 9

Duruşma 21 Nisan 2025 tarihinde görülecek.

Kadıköy’de biletli BDSM partisine 11 yıl hapis istemi - 10
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