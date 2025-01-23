Kadıköy’de biletli BDSM partisine 11 yıl hapis istemi

TASMA, ELDİVEN, ZİNCİR ELE GEÇİRİLDİ

İddianamede ele geçirilen materyallerin, çeşitli BDSM ekipmanları, bir adet titreşimli elektronik tasma, iki adet bel ve sırt korsesi, iki adet eldiven, iki adet tasma zincir, iki adet bel kemeri, beş adet bağlama halatı, bir adet boyunduruk, iki adet bağlama zinciri, bir adet oyun çarkı, dört adet maske, iki adet fantezi vücut aksesuarı ve cinsel içerikli materyallere el konulduğu yer aldı.