Kadıköy’de biletli BDSM partisine 11 yıl hapis istemi
Cinsel içerikli videolar paylaşıp, Kadıköy’de bir evde parti düzenlemek isteyenlere yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede gruptakilerin, bilet satarak BDSM içerikli etkinlik düzenleyeceği belirtildi, parti için 23 kişinin kabul aldığı anlatıldı. İki şüphelisi bulunan soruşturmada bu kişilere “hayasızca hareketlerde bulunma, şiddet kullanarak hayvanlarla, ölmüş insan bedeni ile ilgili müstehcen yayın üretmek ve satmak” suçlamaları yöneltildi. Şüphelilerin 11 yıla kadar hapsi istendi.
İstanbul’da cinsel içerikli videolar üretip, yılbaşı öncesinde de Kadıköy’de parti yapmayı planlayanlara yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.