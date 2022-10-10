Kadıköy'deki binada patlamaya terör soruşturması

Patlamaya ilişkin açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu, ''Binanın sağlam kalan tek dairesinde doğal gaz aboneliği var ve o aboneliğin olduğu dairede de hiçbir patlama yok. Diğer patlamanın olduğu ve büyük hasar alan 2 dairede de doğal gazla ilgili tesisat yok. Doğal gaz aboneliği de yok'' açıklamasında bulundu.