Kadıköy'deki binada patlamaya terör soruşturması

İstanbul Kadıköy'de bir binada patlama meydana gelmesine ilişkin soruşturma başlatıldı.
Fikirtepe Mahallesi Erdemler Sokağı 34 numaralı binada dün akşam saatlerinde art arda patlamalar yaşandı.
Alevler kısa süre içinde binanın bitişiğindeki 2 apartmana daha sıçradı.
Çevredekiler büyük korku yaşadı.
Patlamaya tanık olan bir mahalle sakini, yaşadığı korku dolu anları anlattı.
Fatma Akbaş, "Patlama sesiyle kendimi yerde buldum. O şok anında ne yapacağımızı bilimedik, ev yıkılıyor sandım" dedi.
Akbaş, bir anda binayı alevlerin sardığını, camlar patladığını ve çatının yanmaya başladı belirterek, "Camdan atlayanlar oldu, çok feciydi. Hala şoktayız. Öyle bir ses yok. Hele ikinci patlama'' diye konuştu.
İstanbul'un birçok noktasından itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da Fikirtepe'de incelemelerde bulundu.
Patlamada, 10 yaşında ve 4 yaşında iki çocuk ile 68 yaşındaki dedeleri hayatını kaybetti.
Dumandan etkilenen Özbekistan uyruklu baba ise hastaneye kaldırıldı.
Patlamaya, önce doğalgaz sızıntısının sebep olduğu belirtildi ancak ilerleyen saatlerde yapılan yeni açıklamada kesin nedenin inceleme sonunda netleşeceği kaydedildi.
Patlamaya ilişkin açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu, ''Binanın sağlam kalan tek dairesinde doğal gaz aboneliği var ve o aboneliğin olduğu dairede de hiçbir patlama yok. Diğer patlamanın olduğu ve büyük hasar alan 2 dairede de doğal gazla ilgili tesisat yok. Doğal gaz aboneliği de yok'' açıklamasında bulundu.