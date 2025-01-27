Kadıköy’deki bit pazarında bıçaklı dehşet: İtalyan şefin oğlu yaşam mücadelesi veriyor
İstanbul’da Özel İtalyan Lisesi’nde öğrenim gören 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, kaykay malzemesi almak için gittiği Kadıköy’deki bit pazarında bıçaklı saldırıya uğradı. İki çocuğun, beş yerinden bıçakladığı Mattia yaşam mücadelesi veriyor.
İstanbul’da bir İtalyan restoranın şefi olan Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar’ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak günü Kadıköy’deki bit pazarında bıçaklı saldırıya uğradı.