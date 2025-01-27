Kadıköy’deki bit pazarında bıçaklı dehşet: İtalyan şefin oğlu yaşam mücadelesi veriyor

İstanbul’da Özel İtalyan Lisesi’nde öğrenim gören 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, kaykay malzemesi almak için gittiği Kadıköy’deki bit pazarında bıçaklı saldırıya uğradı. İki çocuğun, beş yerinden bıçakladığı Mattia yaşam mücadelesi veriyor.

Kadıköy’deki bit pazarında bıçaklı dehşet: İtalyan şefin oğlu yaşam mücadelesi veriyor - 1

İstanbul’da bir İtalyan restoranın şefi olan Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar’ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak günü Kadıköy’deki bit pazarında bıçaklı saldırıya uğradı.

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Kadıköy’deki bit pazarında bıçaklı dehşet: İtalyan şefin oğlu yaşam mücadelesi veriyor - 2

YANINDAN GEÇERKEN OMUZ ATTI

14 yaşındaki Mattia, iki arkadaşıyla birlikte kaykay malzemesi almak için  Kadıköy Salı Pazarı’nda kurulan bit pazarına gitti.

Üç arkadaş alışveriş yaparken, iddiaya göre bir kişi Minguzzi’ye omuz atıp, “Çok yakışıklısın.” diye laf attı. Minguzzi ise “Pardon kardeşim.” yanıtını verdi.

Kadıköy’deki bit pazarında bıçaklı dehşet: İtalyan şefin oğlu yaşam mücadelesi veriyor - 3

Şüpheli birkaç metre uzaklaştıktan sonra bu kez bıçakla dönerek, “Ben senin nereden kardeşin oluyorum.” diyerek Minguzzi’ye saldırdı.

Kadıköy’deki bit pazarında bıçaklı dehşet: İtalyan şefin oğlu yaşam mücadelesi veriyor - 4

15 yaşındaki saldırgan B.B., Minguzzi’yi göğüs bölgesinden beş kez bıçakladı. Diğer saldırdan 16 yaşındaki U.B. ise kanlar içinde yerde kalan çocuğa tekme attı.

O sırada yaşananlar pazardaki güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kadıköy’deki bit pazarında bıçaklı dehşet: İtalyan şefin oğlu yaşam mücadelesi veriyor - 5

İLK YARDIM HAYATTA TUTTU

Olaya tanık olan olay yerindeki bir doktor, Minguzzi’ye kalp masajı ve suni teneffüs yaptı. Bu ilk yardım sayesinde yaşama tutunan Minguzzi, hastaneye kaldırıldı.

Kadıköy’deki bit pazarında bıçaklı dehşet: İtalyan şefin oğlu yaşam mücadelesi veriyor - 6

Bıçak darbelerinin akciğeri, böbreği ve kalbine isabet etmesi nedeniyle iç organları zarar gören gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Olayın ardından polis iki saldırganı yakaladı.

Kadıköy’deki bit pazarında bıçaklı dehşet: İtalyan şefin oğlu yaşam mücadelesi veriyor - 7

İTALYAN POLİSİ BİLGİ ALDI

Çocuk Şube Müdürlüğü’ne teslim edilen iki şüpheli tutuklandı.

İtalya polisinin de aile ve Türk polisiyle görüşerek konuyla ilgili bilgi aldığı öğrenildi.
Kadıköy’deki bit pazarında bıçaklı dehşet: İtalyan şefin oğlu yaşam mücadelesi veriyor - 8

“ELİMİZDEN BİR ŞEY GELMİYOR”

Yaşananları anlatan baba Andrea Minguzzi, “Bit pazarında sanırım ithal ürünler erken saatlerde tükeniyormuş. Onlar da sabah erkenden gitmek istemişler. Çok korkunç bir olay bu. İç organları iyi değil. Ama ümitliyiz. Maalesef elimizden bir şey gelmiyor.” diye konuştu.

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