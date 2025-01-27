Kadıköy’deki bit pazarında bıçaklı dehşet: İtalyan şefin oğlu yaşam mücadelesi veriyor

“ELİMİZDEN BİR ŞEY GELMİYOR”

Yaşananları anlatan baba Andrea Minguzzi, “Bit pazarında sanırım ithal ürünler erken saatlerde tükeniyormuş. Onlar da sabah erkenden gitmek istemişler. Çok korkunç bir olay bu. İç organları iyi değil. Ama ümitliyiz. Maalesef elimizden bir şey gelmiyor.” diye konuştu.