Kadıköy'deki kafede kadına kurşun yağdırdı

Haberler - DHA 13.08.2022 - 15:51 | Son Güncelleme : 13.08.2022 - 16:42
İstanbul Kadıköy'de bir kadın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Olay saat 00.00 sıralarında Osmanağa Mahallesi’ndeki kafede meydana geldi.
63 yaşındaki Mihriban Arduç, kafeye gelen aynı yaştaki Hakan Asilkan tarafından silahla vuruldu.
Kanlar içinde yere yığılan kadının yardımına çevredekiler koşarken, saldırgan Hakan Asilkan olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kanlar içerisinde yerde yatan Mihriban Arduç, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralı kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yeri inceleme ekipleri yaptığı araştırmalarda, olay yerinde altı adet mermi kovanı buldu.
Olay sonrası kaçan zanlı da öğle saatlerinde Bostancı'da ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.