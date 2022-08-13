Kadıköy'deki kafede kadına kurşun yağdırdı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kanlar içerisinde yerde yatan Mihriban Arduç, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.