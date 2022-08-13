Kadıköy'deki kafede kadına kurşun yağdırdı

Kadıköy'deki bir kafede silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan zanlı ise polis ekiplerince yakalandı.

Haberler - DHA 13.08.2022 - 15:51 | Son Güncelleme : 13.08.2022 - 16:42

Kadıköy'deki kafede kadına kurşun yağdırdı - 1

Kadıköy'de bir kadın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Kadıköy'deki kafede kadına kurşun yağdırdı - 2

Olay saat 00.00 sıralarında Osmanağa Mahallesi’ndeki kafede meydana geldi.

Kadıköy'deki kafede kadına kurşun yağdırdı - 3

63 yaşındaki Mihriban Arduç, kafeye gelen aynı yaştaki Hakan Asilkan tarafından silahla vuruldu.

Kadıköy'deki kafede kadına kurşun yağdırdı - 4

Kanlar içinde yere yığılan kadının yardımına çevredekiler koşarken, saldırgan Hakan Asilkan olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı.

Kadıköy'deki kafede kadına kurşun yağdırdı - 5

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kanlar içerisinde yerde yatan Mihriban Arduç, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kadıköy'deki kafede kadına kurşun yağdırdı - 6

Yaralı kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yeri inceleme ekipleri yaptığı araştırmalarda, olay yerinde altı adet mermi kovanı buldu.

Kadıköy'deki kafede kadına kurşun yağdırdı - 7

Olay sonrası kaçan zanlı da öğle saatlerinde Bostancı'da ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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