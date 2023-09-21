Kadıköy’deki vahşi cinayette ikinci kez karar
İstanbul Kadıköy’de öz amcasını silahla öldürüp, bıçakla parçalara ayıran ve ceset parçalarını farklı yerlere atan sanık Fahrettin Öztürk’e verilen ağırlaştırılmış mülebbet hapis cezasını Yargıtay tarafından onandı. Öztürk’e yardım ettiği gerekçesiyle Ferhat Yıldız’a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ise bozuldu. Yapılan yeniden yargılamada Yıldız, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Kadıköy’deki vahşi cinayet davasında katil zanlısına verilen hapis cezası Yargıtay tarafından onanırken, katil zanlısına yardım ettiği gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırılan Ferhat Yıldız’a verilen ceza bozuldu.