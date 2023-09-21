Kadıköy’deki vahşi cinayette ikinci kez karar

Maktulün diğer kızı Gamze Vasfiye Özdemir ise, “Sanık kendi kafesinden ceset parçalarını koymak için çuval getirmiş. Eğer olaydan haberdar olmasaydı getirmezdi. Silahı da o temin etti. İçeride de 1 saat kadar kaldı. Korktum diyor, korkmuş olsaydı Fahrettin'i kendi evine götürmezdi. Onu evinde ağırlamazdı. Fahrettin 1 gece onun evinde kalmış, ertesi gün birlikte kahvaltı yapmışlardır. Bu olaydan sonra da rahatça eğlence mekanına gidebilecek kadar soğukkanlı olan bu kişinin salınmasını istemiyorum. Ortada 200 bin Euro babamın parası vardı. Bu parayı kafenin masraflarına harcamışlardır. Para için bu cinayet işlenmiştir.” dedi.

Son sözü sorulan Ferhat Yıldız, “Fahrettin benim evimde kalmadı. Ben değil diğer sanıklar onunla eğlenmeye gitti, ben gitmedim. Sabah benimle kahvaltı da yapmadı. Yapmadığım bir suçtan dolayı yatıyorum.” şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti Ferhat Yıldız’ın “Nitelikli kasten öldürmeye yardım etme” suçundan 20 yıl hapis cezasına hükmetti.