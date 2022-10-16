Kadıköy'deki yangında hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı

Binanın tüm katlarına doğru yayılan yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın sırasında binada bulunanlar tahliye edilirken, dumandan etkilenen bir kişi ise sağlık ekiplerince tedavi altına alındı.