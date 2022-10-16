Kadıköy'deki yangında hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı

Kadıköy'de 24 katlı rezidansta dün çıkan yangında oluşan hasarın boyutu gün aydınlanınca ortaya çıktı.

Kadıköy'deki yangında hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı - 1

İstanbul Kadıköy'de bir rezidansta çıkan yangında oluşan hasar günün aydınlanmasıyla gröüldü. HABERE GİT

Kadıköy'deki yangında hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı - 2

Yangın, dün saat 21.00 sıralarında Fikirtepe, Rüzgar Sokak'ta bulunan 24 katlı bir rezidansta çıktı.

Kadıköy'deki yangında hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı - 3

Binanın havalandırma sistemine yakın bir noktada başlayan yangın kısa sürede büyüyerek dış cepheye sıçradı.

Kadıköy'deki yangında hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı - 4

Binanın tüm katlarına doğru yayılan yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın sırasında binada bulunanlar tahliye edilirken, dumandan etkilenen bir kişi ise sağlık ekiplerince tedavi altına alındı.

Kadıköy'deki yangında hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı - 5

Yangın ekiplerin bir saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Günün ilk ışıklarıyla rezidansta oluşan hasar ortaya çıktı.

Kadıköy'deki yangında hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı - 6

Öte yandan, olay yeri inceleme ekiplerinin yangınla ilgili çalışmaları sürüyor.

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