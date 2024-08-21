Kadıköy’deki cinayette sır perdesi aralanıyor: Amatör müzisyen katillerini kapıda karışadı!
İstanbul Kadıköy’de amatör müzisyen ve makine mühendisi Çınar Ersanlı’yı öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli, ifadelerinde suçlarını itiraf etti. Şüphelilerin ifadelerinde, “Birlikte içki içmek için evde toplanmıştık. Aramızda tartışma çıktı. Kavga sırasında bayıldı sandık. Ellerini ve ayaklarını bağlayıp oradan kaçtık. Öldüğünü sonradan öğrendik.” dediği öğrenildi. Amatör müzisyeni öldüren şüphelilerin, eve geldikleri anlarda Ersanlı tarafından kapıda karşılandıkları anların güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.
İstanbul’un Kadıköy ilçesinde amatör müzisyeni öldüren şüpheliler, suçlarını itiraf etti.