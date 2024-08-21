Kadıköy’deki cinayette sır perdesi aralanıyor: Amatör müzisyen katillerini kapıda karışadı!

İstanbul Kadıköy’de amatör müzisyen ve makine mühendisi Çınar Ersanlı’yı öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli, ifadelerinde suçlarını itiraf etti. Şüphelilerin ifadelerinde, “Birlikte içki içmek için evde toplanmıştık. Aramızda tartışma çıktı. Kavga sırasında bayıldı sandık. Ellerini ve ayaklarını bağlayıp oradan kaçtık. Öldüğünü sonradan öğrendik.” dediği öğrenildi. Amatör müzisyeni öldüren şüphelilerin, eve geldikleri anlarda Ersanlı tarafından kapıda karşılandıkları anların güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

Kadıköy’deki cinayette sır perdesi aralanıyor: Amatör müzisyen katillerini kapıda karışadı! - 1

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde amatör müzisyeni öldüren şüpheliler, suçlarını itiraf etti.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kadıköy’deki cinayette sır perdesi aralanıyor: Amatör müzisyen katillerini kapıda karışadı! - 2

Kadıköy’de 18 Ağustos Pazar günü amatör müzisyen Çınar Ersanlı’dan haber alamayan yakınları, çilingir yardımıyla içeri girdiklerinde Ersanlı’nın cansız bedeniyle karşılaştı.

Kadıköy’deki cinayette sır perdesi aralanıyor: Amatör müzisyen katillerini kapıda karışadı! - 3

Elleri ve ayakları bağlı, ağzı bantla kapatılmış halde bulunan Ersanlı’nın boğularak öldürüldüğü belirlendi.

Kadıköy’deki cinayette sır perdesi aralanıyor: Amatör müzisyen katillerini kapıda karışadı! - 4

KATİLLERİNİ KAPIDA KARIŞILADI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada binanın güvenlik kamera görüntüleri inceledi.

Görüntülerde Çınar Ersanlı’nın kapıda karşıladığı 2 kişi tarafından öldürüldüğü belirlendi.

Kadıköy’deki cinayette sır perdesi aralanıyor: Amatör müzisyen katillerini kapıda karışadı! - 5

Görüntülerde apartman kapısını açan Ersanlı’nın 2 kişiyi karşıladığı görülürken, bir süre sonra 2 kişinin yalnız olarak apartmandan ayrıldığı görülüyor.

Kadıköy’deki cinayette sır perdesi aralanıyor: Amatör müzisyen katillerini kapıda karışadı! - 6

Polis güvenlik kamera görüntülerini kullanarak takip ettiği şüphelilerin, evden ayrıldıktan sonra bir büfeye giderek içki aldıkları görüntülere de ulaştı.
Kadıköy’deki cinayette sır perdesi aralanıyor: Amatör müzisyen katillerini kapıda karışadı! - 7

ŞÜPHELİLER GÖZALTINDA

Yapılan çalışma sonucu kimlikleri tespit edilen şüpheliler Mehmet Ali U. ve Emre E. gözaltına alındı.

Cinayet Büro Amirliği’nde ifade veren şüphelilerin tüm ayrıntıları anlatarak, cinayeti itiraf ettikleri öğrenildi.

Ersanlı’yla bir süre önce internetten tanıştıklarını anlatan şüphelilerin olay günü birlikte içki içmek için toplandıklarını söyledikleri öğrenildi.
Kadıköy’deki cinayette sır perdesi aralanıyor: Amatör müzisyen katillerini kapıda karışadı! - 8

İTİRAF ETTİLER

Mağdurun kendilerini apartman kapısında karşılayarak daireye çıkardığını anlatan şüphelilerin, gecenin ilerleyin saatlerinde alkollün etkisiyle aralarında tartışma çıktığını belirttiği öğrenildi.

Şüphelilerin ifadesinde, “Aramızda kavga çıktı. Kavga sırasında onu dövdük. Bayıldığını düşündük. Ellerini ve ayaklarını bağlayıp ağzını bantla kapattık. Sonra evden ayrıldık. Öldüğünü daha sonra öğrendik.” dedikleri öğrenildi.

Kadıköy’deki cinayette sır perdesi aralanıyor: Amatör müzisyen katillerini kapıda karışadı! - 9

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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