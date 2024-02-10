Kadıköy’deki kahreden kazanın görüntüsü ortaya çıktı: Babaanne, torununu kurtarmak isterken can verdi

İstanbul Kadıköy’de 4 yaşındaki torununu, tramvayın altında kalmaktan son anda kurtaran İlgün Kölege, kendisi tramvayın altında kalarak yaşamını yitirdi. Bahariye’de yaşanan feci kaza sonrası tramvay sürücüsü gözaltına alınırken, kaza anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde babaannenin, torununu son anda kurtardığı ancak kendisinin tramvayın altında kaldığı görülüyor.

Kadıköy’deki kahreden kazanın görüntüsü ortaya çıktı: Babaanne, torununu kurtarmak isterken can verdi - 1

İstanbul Kadıköy’de torununu tramvayın altından kurtarmak isterken, tramvayın altında kalıp can veren İlgün Kölege’nin yaşamını yitirdiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kadıköy’deki kahreden kazanın görüntüsü ortaya çıktı: Babaanne, torununu kurtarmak isterken can verdi - 2

Olay, önceki akşam saatlerinde Bahariye Caddesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, 4 yaşındaki torunu Adem Ç. ile beraber cadde üzerinde yürüyen İlgün Kölege, bir anda tramvay yoluna giren torunu Adem Ç.’yi iterek son anda tramvayın altında kalmaktan kurtardı.
Kadıköy’deki kahreden kazanın görüntüsü ortaya çıktı: Babaanne, torununu kurtarmak isterken can verdi - 3

Torununu kurtaran Kölege tramvayın altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından tramvayın altından çıkarılan kadın, sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kölege yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

4 yaşındaki torunu ise hafif yaralandı.
Kadıköy’deki kahreden kazanın görüntüsü ortaya çıktı: Babaanne, torununu kurtarmak isterken can verdi - 4

TRAMVAY SÜRÜCÜSÜ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerinde çalışma yaptı.

Konuyla ilgili çalışma başlatan Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tramvay sürücüsü K.T.’yi gözaltına aldı.

Kadıköy’deki kahreden kazanın görüntüsü ortaya çıktı: Babaanne, torununu kurtarmak isterken can verdi - 5

Gözaltına alınan şüpheli sürücü emniyetteki işlemlerinin ardından taksirle öldürme suçundan adliyeye sevk edildi.

Kadıköy’deki kahreden kazanın görüntüsü ortaya çıktı: Babaanne, torununu kurtarmak isterken can verdi - 6

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anına dair görüntüler de ortaya çıktı.

Kadıköy’deki kahreden kazanın görüntüsü ortaya çıktı: Babaanne, torununu kurtarmak isterken can verdi - 7

Görüntülerde tramvay yoluna giren torununu iterek kurtaran babaannenin tramvayın altında kaldığı görülüyor.

Kadıköy’deki kahreden kazanın görüntüsü ortaya çıktı: Babaanne, torununu kurtarmak isterken can verdi - 8
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