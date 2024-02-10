Kadıköy’deki kahreden kazanın görüntüsü ortaya çıktı: Babaanne, torununu kurtarmak isterken can verdi
İstanbul Kadıköy’de 4 yaşındaki torununu, tramvayın altında kalmaktan son anda kurtaran İlgün Kölege, kendisi tramvayın altında kalarak yaşamını yitirdi. Bahariye’de yaşanan feci kaza sonrası tramvay sürücüsü gözaltına alınırken, kaza anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde babaannenin, torununu son anda kurtardığı ancak kendisinin tramvayın altında kaldığı görülüyor.
İstanbul Kadıköy’de torununu tramvayın altından kurtarmak isterken, tramvayın altında kalıp can veren İlgün Kölege’nin yaşamını yitirdiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı.