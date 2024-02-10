Kadıköy’deki kahreden kazanın görüntüsü ortaya çıktı: Babaanne, torununu kurtarmak isterken can verdi

Torununu kurtaran Kölege tramvayın altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından tramvayın altından çıkarılan kadın, sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kölege yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

4 yaşındaki torunu ise hafif yaralandı.