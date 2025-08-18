Kadın çalışana saldırdı: Manisa'da bıçaklı saldırgan dehşet saçtı
Manisa'da kısa bir süre önce cezaevinden çıktığı belirtilen Mülayim P., bir şarküteride kadın çalışana bıçakla saldırdı. Olayın ardından gözaltına alınan Mülayim P. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen Mülayim P., girdiği şarküteride tartıştığı kadın çalışana bıçakla saldırdı.
Kadın çalışan, yaşanan kargaşadan yararlanıp, iş yerinden kaçtı.
Sesleri duyan çevredekiler de olay yerinden kaçmaya çalışan Mülayim P.’yi yakalayıp, dövdü.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Mülayim P., ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.