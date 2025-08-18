Kadın çalışana saldırdı: Manisa'da bıçaklı saldırgan dehşet saçtı

SALDIRI KAMERADA

Mülayim P.’nin şarküteriye girerek kadın çalışana bıçakla saldırdığı anlara ait iş yerinin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, Mülayim P.'nin iş yerine girdikten sonra kadın çalışana bıçak çektiği, kaçmaya çalışan kadını yakalayıp, başına vurduğu, kadının ise iş yerinden çıkıp koşarak uzaklaştığı anlar yer aldı.

Görüntülerde ayrıca kadın çalışanın çığlıklar attığı, 'Kurtarın beni' diye bağırdığı da duyuldu.