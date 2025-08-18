Kadın çalışana saldırdı: Manisa'da bıçaklı saldırgan dehşet saçtı

Manisa'da kısa bir süre önce cezaevinden çıktığı belirtilen Mülayim P., bir şarküteride kadın çalışana bıçakla saldırdı. Olayın ardından gözaltına alınan Mülayim P. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen Mülayim P., girdiği şarküteride tartıştığı kadın çalışana bıçakla saldırdı.

Kadın çalışan, yaşanan kargaşadan yararlanıp, iş yerinden kaçtı.

Sesleri duyan çevredekiler de olay yerinden kaçmaya çalışan Mülayim P.’yi yakalayıp, dövdü.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Mülayim P., ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İNTİHAR GİRİŞİMDE BULUNDU

Tedavi altına alınan Mülayim P. kaçtı. Polisin takip ettiği şüpheli, hastanenin karşısında bulunan Irlamaz Rekreasyon Alanı'nda eline geçirdiği bıçakla intihar girişiminde bulundu.

Polis, bıçağı karnına dayayan şüpheliyi ikna etmeye çalıştı.

Ancak, polislere direnen Mülayim P., yanına kimseyi yaklaştırmadı.

Mülayim P.'nin bir anlık dalgınlığından yararlanan bir polis memuru, arkasından dolanıp, copla vurarak elindeki bıçağı düşürdü.

GÖZALTINA ALINDI

Ardından şüpheli etkisiz hale getirilerek, gözaltına alındı.

Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Mülayim P.'nin kısa bir süre önce cezaevinden çıktığı belirtildi.

SALDIRI KAMERADA

Mülayim P.’nin şarküteriye girerek kadın çalışana bıçakla saldırdığı anlara ait iş yerinin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, Mülayim P.'nin iş yerine girdikten sonra kadın çalışana bıçak çektiği, kaçmaya çalışan kadını yakalayıp, başına vurduğu, kadının ise iş yerinden çıkıp koşarak uzaklaştığı anlar yer aldı.

Görüntülerde ayrıca kadın çalışanın çığlıklar attığı, 'Kurtarın beni' diye bağırdığı da duyuldu.

SERBEST BIRAKILDI

Mülayim P. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mülayim P., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

