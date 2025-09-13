Kadın cinayetlerine bir kurban daha: Eski eşini tuzağa düşürüp öldürdü!
Antalya'da Hızır Çelik isimli adam, eski eşi Hanım Biçer'i boğarak öldürdü. Biçer'in ailesi cinayetin planlı olduğunu savunuyor. Ağabey Resul Biçer, "Gel sana ev tutacağım, çocukları vereceğim." denilerek kandırıldığını söyledi.
Bir kadın daha cinayete kurban gitti.
Adres bu kez Antalya...
Olay, dün saat 01.00 sıralarında Muratpaşa ilçesindeki bir apartmanda yaşandı.
Yaklaşık bir hafta önce yeni evine taşınan Hanım Biçer, eski eşi Hızır Çelik ile birlikte eve geldi.
Burada ikili arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.