Kadın cinayetlerine bir kurban daha: Eski eşini tuzağa düşürüp öldürdü!

CİNAYET PLANLIYDI

Hanım Biçer'in yakınları ise cinayetin planlı işlendiğini savundu.

Hızır Çelik'in arayıp, "Eşimi öldürdüm, gidip teslim olacağım." dediği Hanım Biçer'in ağabeyi Resul Biçer, cenazeyi almak için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna geldi.

Burada gazetecilere konuşan Resul Biçer, "Çocukları göstermemiş. Kız da yaklaşık 1,5 ay önce eve çıkmış. Evden bize mesaj atmış demiş ki, 'Ben çocuklarımı alacağım.' Çocuklarını almak için gittiği yerde Hızır Çelik, ulaşmış, demiş ki, 'Gel ben sana ev tutacağım, sana çocukları vereceğim'. O da 'tamam' demiş, götürmüş orada canına kıymış." dedi.