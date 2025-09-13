Kadın cinayetlerine bir kurban daha: Eski eşini tuzağa düşürüp öldürdü!

Antalya'da Hızır Çelik isimli adam, eski eşi Hanım Biçer'i boğarak öldürdü. Biçer'in ailesi cinayetin planlı olduğunu savunuyor. Ağabey Resul Biçer, "Gel sana ev tutacağım, çocukları vereceğim." denilerek kandırıldığını söyledi.

Kadın cinayetlerine bir kurban daha: Eski eşini tuzağa düşürüp öldürdü! - 1

Bir kadın daha cinayete kurban gitti.

Adres bu kez Antalya...

Olay, dün saat 01.00 sıralarında Muratpaşa ilçesindeki bir apartmanda yaşandı.

Yaklaşık bir hafta önce yeni evine taşınan Hanım Biçer, eski eşi Hızır Çelik ile birlikte eve geldi.

Burada ikili arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kadın cinayetlerine bir kurban daha: Eski eşini tuzağa düşürüp öldürdü! - 2

BOĞARAK ÖLDÜRDÜ, TELEFONLA HABER VERDİ

Çelik, eski eşi Biçer'i eşarpla boğup ardından yastıkla yüzünü kapattı.

Evden üç saat sonra çıkan Hızır Çelik, yaklaşık 16 saat sonra da Biçer'in kardeşini arayarak, "Eşimi öldürdüm, gidip teslim olacağım." diyerek telefonu kapattı.

Biçer'in yakınları da durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Hanım Biçer'in cansız bendeni olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kadın cinayetlerine bir kurban daha: Eski eşini tuzağa düşürüp öldürdü! - 3

POLİSE TESLİM OLDU, ÖLDÜRDÜĞÜ KADINI SUÇLADI

Ekipler incelemelerini sürdürdüğü sırada Hızır Çelik, Döşemealtı Polis Merkezi Amirliği'ne giderek teslim oldu.

Çelik ilk ifadesinde öldürdüğü eski eşini suçladı.

Eski eşinin, eski konuları açtığını öne süren adam, olayı bu nedenle gerçekleştirdiğini söyledi.

Kadın cinayetlerine bir kurban daha: Eski eşini tuzağa düşürüp öldürdü! - 4

CİNAYET PLANLIYDI

Hanım Biçer'in yakınları ise cinayetin planlı işlendiğini savundu.

Hızır Çelik'in arayıp, "Eşimi öldürdüm, gidip teslim olacağım." dediği Hanım Biçer'in ağabeyi Resul Biçer, cenazeyi almak için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna geldi.

Burada gazetecilere konuşan Resul Biçer, "Çocukları göstermemiş. Kız da yaklaşık 1,5 ay önce eve çıkmış. Evden bize mesaj atmış demiş ki, 'Ben çocuklarımı alacağım.' Çocuklarını almak için gittiği yerde Hızır Çelik, ulaşmış, demiş ki, 'Gel ben sana ev tutacağım, sana çocukları vereceğim'. O da 'tamam' demiş, götürmüş orada canına kıymış." dedi.

Kadın cinayetlerine bir kurban daha: Eski eşini tuzağa düşürüp öldürdü! - 5

"KARDEŞİMİ KANDIRMAYA ÇALIŞIYORDU"

Hızır Çelik'in boşandıktan sonra Hanım Biçer'e ulaşmaya çalıştığını söyleyen Resul Biçer, şöyle devam etti:

"Hızır Çelik, boşandıktan hemen sonra çocuklara herhalde bakamıyor, edemiyor.

Her seferinde bir şekilde ulaşıyor. Kardeşime 'Ben çocuklara bakamıyorum' diyor.

Her seferinde kandırmaya çalışıyordu."

DAHA FAZLA GÖSTER