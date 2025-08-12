Kadın doktorun şüpheli ölümü: Kolunda serumla yatak odasında ölü bulundu

İstanbul Kağıthane'de bir dönem Kadın Basketbol Milli Takımı'nın doktorluğunu yaptığı Acil Tıp Uzmanı Sedanur Bağdigen ölü bulundu. Kolunda serum takılı halde buluhnan Bağdigen'in şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

4. Levent Emniyet Evleri Mahallesi’nde Bakırköy Florya’da özel bir hastanede Acil Tıp Uzmanı olarak görev yapan doktor Sedanur Bağdigen’den meslektaşları haber alamadı.

Durumdan şüphelenen meslektaşları Bağdigen'in yaşadığı rezidansa gitti. Kapının açılmaması üzerine polis ekiplerine ihbarda bulunuldu.

Çilingir yardımıyla polisle daireye giren meslektaşları, Bağdigen’i kolunda serum takılı halde yatak odasında hareketsiz şekilde yatarken buldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Sedanur Bağdigen’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Bunun üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Bağdigen’in cansız bedeni cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Cumhuriyet Savcısı şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlattı.

MİLLİ TAKIM DOKTORLUĞU YAPTI

Diğer yandan hayatını kaybeden Bağdigen’in bir dönem Türkiye Kadın Basketbol Milli Takımı'nın doktorluğunu yaptığı öğrenildi.

Doktorun kesin ölüm nedeni yapılacak inceleme sonrasında netlik kazanacak.

ACİL TIP UZMANLARI DERNEĞİ'NDEN TAZİYE

Uzman Doktor Sedanur Bağdigen’in ölümü sonrası Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) de taziye açıklaması yaptı.

Açıklamada, "Uzman Dr. Sedanur Bağdigen vefat etmiştir. Acil Tıp Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu olarak Uzm. Dr. Sedanur Bağdigen’e Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun." ifadeleri kullanıldı.

