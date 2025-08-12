Kadın doktorun şüpheli ölümü: Kolunda serumla yatak odasında ölü bulundu

MİLLİ TAKIM DOKTORLUĞU YAPTI

Diğer yandan hayatını kaybeden Bağdigen’in bir dönem Türkiye Kadın Basketbol Milli Takımı'nın doktorluğunu yaptığı öğrenildi.

Doktorun kesin ölüm nedeni yapılacak inceleme sonrasında netlik kazanacak.