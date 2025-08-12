Kadın doktorun şüpheli ölümü: Kolunda serumla yatak odasında ölü bulundu
İstanbul Kağıthane'de bir dönem Kadın Basketbol Milli Takımı'nın doktorluğunu yaptığı Acil Tıp Uzmanı Sedanur Bağdigen ölü bulundu. Kolunda serum takılı halde buluhnan Bağdigen'in şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.
4. Levent Emniyet Evleri Mahallesi’nde Bakırköy Florya’da özel bir hastanede Acil Tıp Uzmanı olarak görev yapan doktor Sedanur Bağdigen’den meslektaşları haber alamadı.
Durumdan şüphelenen meslektaşları Bağdigen'in yaşadığı rezidansa gitti. Kapının açılmaması üzerine polis ekiplerine ihbarda bulunuldu.