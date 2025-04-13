Kadın hastalar hakkında iğrenç yazışma: İki doktor adli kontrol şartıyla serbest
Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kadın hastalar hakkındaki bazı sağlık çalışanlarına ait olduğu iddia edilen yazışmalar tepki çekti. Olayla ilgili olarak iki doktor gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin, yüzlerini maskeyle kapattığı görüldü. İki doktor daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde çalışan bazı sağlık çalışanlarının, kadın hastalar hakkında uygunsuz Whatsapp yazışmalarının ortaya çıktığı iddia edildi.
Yazışmalar, sosyal medyada büyük tepki topladı.