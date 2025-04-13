Kadın hastalar hakkında iğrenç yazışma: İki doktor adli kontrol şartıyla serbest

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili Konya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.



Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak paylaşmak" suçlarından iki doktor hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.