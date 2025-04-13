Kadın hastalar hakkında iğrenç yazışma: İki doktor adli kontrol şartıyla serbest

Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kadın hastalar hakkındaki bazı sağlık çalışanlarına ait olduğu iddia edilen yazışmalar tepki çekti. Olayla ilgili olarak iki doktor gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin, yüzlerini maskeyle kapattığı görüldü. İki doktor daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kadın hastalar hakkında iğrenç yazışma: İki doktor adli kontrol şartıyla serbest - 1

Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde çalışan bazı sağlık çalışanlarının, kadın hastalar hakkında uygunsuz Whatsapp yazışmalarının ortaya çıktığı iddia edildi. 

Yazışmalar, sosyal medyada büyük tepki topladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kadın hastalar hakkında iğrenç yazışma: İki doktor adli kontrol şartıyla serbest - 2

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili Konya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak paylaşmak" suçlarından iki doktor hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Kadın hastalar hakkında iğrenç yazışma: İki doktor adli kontrol şartıyla serbest - 3

DOKTORLAR GÖZALTINDA

Açıklamada, soruşturma kapsamında iki doktorun gözaltına alınması talimatı verildiği kaydedilerek, "Olayla ilgili olarak soruşturma tüm yönleriyle titizlikle yürütülmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Emniyet güçleri, iki doktoru gözaltına aldı.

Kadın hastalar hakkında iğrenç yazışma: İki doktor adli kontrol şartıyla serbest - 4

YÜZLERİNİ HİJYEN MASKESİYLE KAPATTILAR

Doktorlar S.Ö. ve O.T., emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için Konya Numune Hastanesi’ne getirildi.

Hijyen maskesiyle yüzlerini gizlemeye çalışan iki doktor, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kadın hastalar hakkında iğrenç yazışma: İki doktor adli kontrol şartıyla serbest - 5

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Öte yandan üniversiteden de açıklama geldi.

Soruşturma başlatıldığını belirten hastane yönetimi, iddiaya konu personelin görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

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