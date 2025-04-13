Kadın hastalar hakkında iğrenç yazışma: İki doktor için gözaltı kararı

2 DOKTOR İÇİN GÖZALTI KARARI

Açıklamada, soruşturma kapsamında 2 doktorun gözaltına alınması talimatı verildiği kaydedilerek, "Olayla ilgili olarak soruşturma tüm yönleriyle titizlikle yürütülmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Selçuk Üniversitesinden (SÜ) yapılan açıklamada ise üniversitenin tıp fakültesi hastanesindeki bazı sağlık çalışanlarına ait olduğu iddia edilen yazışmalarla ilgili soruşturma başlatıldığı, iddiaya konu personelin görevden uzaklaştırıldığı bildirilmişti.

Soruşturma kapsamında 2 doktor için gözaltı kararı verildi.