Kadın hastalar hakkında iğrenç yazışma: İki doktor için gözaltı kararı

Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kadın hastalar hakkındaki bazı sağlık çalışanlarına ait olduğu iddia edilen yazışmalar tepki çekti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, 2 doktor hakkında gözaltı kararı verildi. Diğer yandan üniversite, personelin görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Kadın hastalar hakkında iğrenç yazışma: İki doktor için gözaltı kararı - 1

Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde çalışan bazı sağlık çalışanlarının, kadın hastalar hakkında uygunsuz Whatsapp yazışmalarının ortaya çıktığı iddia edildi. 

Yazışmalar, sosyal medyada büyük tepki topladı.

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Kadın hastalar hakkında iğrenç yazışma: İki doktor için gözaltı kararı - 2

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili Konya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak paylaşmak" suçlarından 2 doktor hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Kadın hastalar hakkında iğrenç yazışma: İki doktor için gözaltı kararı - 3

2 DOKTOR İÇİN GÖZALTI KARARI

Açıklamada, soruşturma kapsamında 2 doktorun gözaltına alınması talimatı verildiği kaydedilerek, "Olayla ilgili olarak soruşturma tüm yönleriyle titizlikle yürütülmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Selçuk Üniversitesinden (SÜ) yapılan açıklamada ise üniversitenin tıp fakültesi hastanesindeki bazı sağlık çalışanlarına ait olduğu iddia edilen yazışmalarla ilgili soruşturma başlatıldığı, iddiaya konu personelin görevden uzaklaştırıldığı bildirilmişti.

Soruşturma kapsamında 2 doktor için gözaltı kararı verildi.
Kadın hastalar hakkında iğrenç yazışma: İki doktor için gözaltı kararı - 4

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Öte yandan üniversiteden de açıklama geldi.

Soruşturma başlatıldığını belirten hastane yönetimi, iddiaya konu personelin görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

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