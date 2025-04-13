Kadın hastalar hakkında iğrenç yazışma: İki doktor gözaltına alındı

DOKTORLAR GÖZALTINDA

Açıklamada, soruşturma kapsamında iki doktorun gözaltına alınması talimatı verildiği kaydedilerek, "Olayla ilgili olarak soruşturma tüm yönleriyle titizlikle yürütülmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Emniyet güçleri, iki doktoru gözaltına aldı.

Selçuk Üniversitesinden (SÜ) yapılan açıklamada ise üniversitenin tıp fakültesi hastanesindeki bazı sağlık çalışanlarına ait olduğu iddia edilen yazışmalarla ilgili soruşturma başlatıldığı, iddiaya konu personelin görevden uzaklaştırıldığı bildirilmişti.