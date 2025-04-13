Kadın hastalar hakkında iğrenç yazışma: İki doktor gözaltına alındı
Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kadın hastalar hakkındaki bazı sağlık çalışanlarına ait olduğu iddia edilen yazışmalar tepki çekti. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürerken, haklarında gözaltı kararı verilen doktorlar gözaltına alındı. Diğer yandan üniversite, asistan doktorların görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.
Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde çalışan bazı sağlık çalışanlarının, kadın hastalar hakkında uygunsuz Whatsapp yazışmalarının ortaya çıktığı iddia edildi.
Yazışmalar, sosyal medyada büyük tepki topladı.