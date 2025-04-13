Kadın hastalar hakkında iğrenç yazışma: İki doktor gözaltına alındı

Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kadın hastalar hakkındaki bazı sağlık çalışanlarına ait olduğu iddia edilen yazışmalar tepki çekti. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürerken, haklarında gözaltı kararı verilen doktorlar gözaltına alındı. Diğer yandan üniversite, asistan doktorların görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Kadın hastalar hakkında iğrenç yazışma: İki doktor gözaltına alındı - 1

Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde çalışan bazı sağlık çalışanlarının, kadın hastalar hakkında uygunsuz Whatsapp yazışmalarının ortaya çıktığı iddia edildi. 

Yazışmalar, sosyal medyada büyük tepki topladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kadın hastalar hakkında iğrenç yazışma: İki doktor gözaltına alındı - 2

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili Konya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak paylaşmak" suçlarından 2 doktor hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Kadın hastalar hakkında iğrenç yazışma: İki doktor gözaltına alındı - 3

DOKTORLAR GÖZALTINDA

Açıklamada, soruşturma kapsamında iki doktorun gözaltına alınması talimatı verildiği kaydedilerek, "Olayla ilgili olarak soruşturma tüm yönleriyle titizlikle yürütülmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Emniyet güçleri, iki doktoru gözaltına aldı.

Selçuk Üniversitesinden (SÜ) yapılan açıklamada ise üniversitenin tıp fakültesi hastanesindeki bazı sağlık çalışanlarına ait olduğu iddia edilen yazışmalarla ilgili soruşturma başlatıldığı, iddiaya konu personelin görevden uzaklaştırıldığı bildirilmişti.

Kadın hastalar hakkında iğrenç yazışma: İki doktor gözaltına alındı - 4

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Öte yandan üniversiteden de açıklama geldi.

Soruşturma başlatıldığını belirten hastane yönetimi, iddiaya konu personelin görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

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