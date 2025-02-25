Kadın komutanlar köy köy gezdi! Kadınlara KADES'i anlattı
Muş İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın astsubaylar, yaz kış demeden geçen yıldan bu yana 158 köye giderek kadınlara, Kadın Destek Uygulaması'nı (KADES) tanıttı.
Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğinde görevli kadın komutanlar, kadına şiddetin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Olumsuz hava koşullarına rağmen en ücra köylere giden kadın komutanlar, şiddete maruz kalma ihtimali bulunanların rahatlıkla güvenlik güçlerine ulaşabilmesi için geliştirilen KADES programını tanıtıyor.