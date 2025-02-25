Kadın komutanlar köy köy gezdi! Kadınlara KADES'i anlattı

Muş İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın astsubaylar, yaz kış demeden geçen yıldan bu yana 158 köye giderek kadınlara, Kadın Destek Uygulaması'nı (KADES) tanıttı.

Kadın komutanlar köy köy gezdi! Kadınlara KADES'i anlattı - 1

Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğinde görevli kadın komutanlar, kadına şiddetin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Olumsuz hava koşullarına rağmen en ücra köylere giden kadın komutanlar, şiddete maruz kalma ihtimali bulunanların rahatlıkla güvenlik güçlerine ulaşabilmesi için geliştirilen KADES programını tanıtıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kadın komutanlar köy köy gezdi! Kadınlara KADES'i anlattı - 2

Geçen yıldan bu yana kent merkezinin yanı sıra 158 köye giden komutanlar, kapı kapı gezerek kadınların telefonlarına KADES'i indirdi.

Soğuk havaya rağmen karlı yolları aşarak Koğuktaş ve Koç köylerine gelen ekipler, burada da kadınların telefonlarına indirdikleri KADES ile ilgili eğitim verdi ve broşür dağıttı.

Kadın komutanlar köy köy gezdi! Kadınlara KADES'i anlattı - 3

"ŞİDDET, TACİZ VEYA HERHANGİ BİR TEHLİKE HİSSETTİKLERİNDE KULLANABİLİRLER"

Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Aygül Gültekin İçme, KADES'in aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarının önüne geçebilmek amacıyla geliştirildiğini söyledi.

Kadın komutanlar köy köy gezdi! Kadınlara KADES'i anlattı - 4

Uygulamayı sadece kadınların telefonlarına yükleyebildiklerini belirten İçme, şunları kaydetti:

"KADES uygulaması kadınların şiddete maruz kaldıkları durumlarda daha hızlı yardım alabilmelerini sağlar. Tek bir tuşla yapılan çağrıyla zaman kaybetmeden müdahale edilir. Bu durum da hayati tehlikelerin önüne geçer. Aynı zamanda uygulama, kullanıcının şiddet gördüğü ortamda gizliliğini koruyarak, yardım çağrısının şiddet uygulayan tarafından fark edilmeden yapılmasını sağlar."

DAHA FAZLA GÖSTER