Kadın komutanlar köy köy gezdi! Kadınlara KADES'i anlattı

Geçen yıldan bu yana kent merkezinin yanı sıra 158 köye giden komutanlar, kapı kapı gezerek kadınların telefonlarına KADES'i indirdi.



Soğuk havaya rağmen karlı yolları aşarak Koğuktaş ve Koç köylerine gelen ekipler, burada da kadınların telefonlarına indirdikleri KADES ile ilgili eğitim verdi ve broşür dağıttı.