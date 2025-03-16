Kadın polisler hedefleri tam isabetle vurdu
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan kadın polisler, poligonda tabanca ve ağır silahlarla yaptıkları atışlarda, hedefleri tam isabetle vurdular.
Nilüfer ilçesi Yolçatı Mahallesi'nde 220 dönüm alana kurulu olan İl Emniyet Müdürlüğü Atış poligonunda, bini kadın olmak üzere 8 bin polise, karşılaşabilecekleri olaylara karşı müdahale sırasında, doğru tekniklerle şüphelilerin etkisiz hale getirilmesi için yıllık belli periyotlarla atış eğitimi veriliyor.