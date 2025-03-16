Kadın polisler hedefleri tam isabetle vurdu

"KADIN POLİSLERİMİZİN ATIŞLARIYLA GURUR DUYUYORUZ"

Atış poligonunu son dönemlerde yapılan çalışmalarla, daha modern hale getirip, kapalı alana kurşun geçirmez camlar koyulduğunu söyleyen Doğan, “Personelimize yılın belli dönemlerinde atış eğitimi veriyoruz. Poligonumuzda kendilerine, tabanca ve uzun namlulu silahlarla, atışlarımızı en iyi şekilde yaptırmaya çalışıyoruz. Kadın polislerimizin atışlarıyla da gurur duyuyoruz. Atışlarda, bizi en iyi şekilde temsil ediyorlar” diye konuştu.





