Kadına şiddette her an kadınların yanında: KADES

Uygulama basit kullanımı ve çözüm odaklı oluşuyla dikkat çekiyor. Türkiye'de bugüne kadar 8 milyon 900 bin 990 kez indirildi. Sadece son 10 ayda 407 bin 257 ihbar alındı, bunlardan 259 bin 765'i asıllı çıktı.

İhbarlara varış süresi ortalama 4-5 dakika olarak kayıtlara geçti.

Jandarma ve polis ekipleri KADES uygulamasının tanıtımı ve bilgilendirilme hakkındaki çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.