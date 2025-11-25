Kadına şiddette her an kadınların yanında: KADES
25.11.2025 10:38
NTV - Haber Merkezi
KADES, akıllı telefonların konum özelliğinden yararlanarak, şiddete uğrayan kadınların anında kolluk kuvvetlerinden yardım almasını sağlıyor.
8 MİLYON 900 BİN KEZ İNDİRİLDİ
Uygulama basit kullanımı ve çözüm odaklı oluşuyla dikkat çekiyor. Türkiye'de bugüne kadar 8 milyon 900 bin 990 kez indirildi. Sadece son 10 ayda 407 bin 257 ihbar alındı, bunlardan 259 bin 765'i asıllı çıktı.
İhbarlara varış süresi ortalama 4-5 dakika olarak kayıtlara geçti.
Jandarma ve polis ekipleri KADES uygulamasının tanıtımı ve bilgilendirilme hakkındaki çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.
KADES NASIL KULLANILIR ?
Konum özelliği bulunan her telefonda kullanılabilen Kades uygulamasına, telefonların uygulama mağazasından ulaşılabilir.
Uygulama indirildikten sonra, yapılan yönlendirmelerle istenen bilgilerle giriş yapılmalı girilen bilgilerin doğruluğu hayati önem taşımakta.
Verilen cep telefonu numarasına gönderilen "SMS doğrulama kodu" ile uygulama aktif hale getirilmeli.
Acil durumlarda konum bilgisi aktif olduğunda Kadına Destek Butonuna dokunmak ve evet seçeneğiyle doğrulama yapılması en yakın ekibin sevk edilmesi için yeterli olacaktır.