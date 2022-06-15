Kadını döven saldırgana kafa attı

İstanbul Eminönü'nde, çorap satın almak isterken tartıştığı seyyar satıcı kadını dövüp ürünlerini tekmeleyen kişiye çevredekiler tepki gösterdi. Durumu uzaktan gören bir kişi, kadına yardım ettikten sonra saldırgana kafa attı.

Haberler - DHA 15.06.2022 - 10:29 | Son Güncelleme : 15.06.2022 - 10:32

Kadını döven saldırgana kafa attı - 1

'da Eminönü Meydanı'nda geçtiğimiz cumartesi günü saat 15.00 sıralarında seyyar satıcılık yapan kadın ile çorap alacağını söyleyen kişi arasında fiyat tartışması çıktı.

Kadını döven saldırgana kafa attı - 2

Çorap almak isteyen kişi, iddiaya göre fiyatta anlaşamayınca kadını hırsızlıkla suçladı ardından kolunu kıvırıp dövdüğü kadını iterek yere düşürdü.

Kadını döven saldırgana kafa attı - 3

Kadının sattığı çorapları tekmeleyen saldırgan az ileriye giderek oturdu.

Kadını döven saldırgana kafa attı - 4

Çevredekiler saldırgana tepki gösterirken, olayı uzaktan gören bir vatandaş kadının yardımına gelip yerdeki çorapları topladı ardından yanına gittiği saldırgana kafa attı.

Kadını döven saldırgana kafa attı - 5

Kadına yardım eden kişi ile saldırgan arasında kavga çıkınca çevredekiler araya girdi.

Kadını döven saldırgana kafa attı - 6

Bağrışmaları duyup gelen bir trafik polisi kavgayı sonlandırdı.

Kadını döven saldırgana kafa attı - 7

Dövülen seyyar satıcı kadın, olayı şöyle anlattı:

Kadını döven saldırgana kafa attı - 8

"Ben çorap satıyorum. Adam 4 lira verdi, çorabın 15 lira olduğunu söyledim. Sonra çorabı almadı bana 'hırsız' dedi.

Kadını döven saldırgana kafa attı - 9

Ben ne hırsızlık yaptım ki, iki tane çorabı benden 4 liraya almaya çalıştı.

Kadını döven saldırgana kafa attı - 10

'15 liraya satıyorum' dedim, sonra benim kolumu tutup çevirdi. Bana vurdu, sonra polisler geldi.''

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