Kadınlar Günü ne zaman? (Dünya Kadınlar Günü tarihçesi)
Kadınların sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasi başarılarını kutlamak ve toplumsal cinsiyet eşitliğine dikkat çekmek amacıyla her yıl 8 Mart'ta kutlanan Dünya Kadınlar Günü, bu yıl da çeşitli etkinliklerle gündemde. Kadınlar Günü, sadece bir kutlama günü değil, aynı zamanda kadınların karşılaştığı ayrımcılık, şiddet ve eşitsizlik gibi sorunlara dikkat çekmek için önemli bir farkındalık günüdür. Kadın haklarının korunması, fırsat eşitliğinin sağlanması ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırılması için herkesin üzerine düşen sorumlulukları hatırlatan bir gündür.
Her yıl 8 Mart’ta kutlanan Dünya Kadınlar Günü, kadın haklarına dikkat çekmek, toplumsal cinsiyet eşitliğini vurgulamak ve kadınların ekonomik, sosyal ve siyasi alanlardaki başarılarını kutlamak amacıyla tüm dünyada çeşitli etkinliklerle anılmaktadır.