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Kadınlar Günü ne zaman? (Dünya Kadınlar Günü tarihçesi)

Kadınların sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasi başarılarını kutlamak ve toplumsal cinsiyet eşitliğine dikkat çekmek amacıyla her yıl 8 Mart'ta kutlanan Dünya Kadınlar Günü, bu yıl da çeşitli etkinliklerle gündemde. Kadınlar Günü, sadece bir kutlama günü değil, aynı zamanda kadınların karşılaştığı ayrımcılık, şiddet ve eşitsizlik gibi sorunlara dikkat çekmek için önemli bir farkındalık günüdür. Kadın haklarının korunması, fırsat eşitliğinin sağlanması ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırılması için herkesin üzerine düşen sorumlulukları hatırlatan bir gündür.

Kadınlar Günü ne zaman? (Dünya Kadınlar Günü tarihçesi) - 1

Her yıl 8 Mart’ta kutlanan Dünya Kadınlar Günü, kadın haklarına dikkat çekmek, toplumsal cinsiyet eşitliğini vurgulamak ve kadınların ekonomik, sosyal ve siyasi alanlardaki başarılarını kutlamak amacıyla tüm dünyada çeşitli etkinliklerle anılmaktadır.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kadınlar Günü ne zaman? (Dünya Kadınlar Günü tarihçesi) - 2

KADINLAR GÜNÜ TARİHÇESİ

Dünya Kadınlar Günü’nün kökeni, 19. yüzyılın sonlarında sanayileşmenin getirdiği ağır çalışma koşullarına ve kadınların oy hakkı gibi temel haklardan mahrum bırakılmasına dayanır. 8 Mart 1857’de ABD’nin New York kentinde tekstil işçisi kadınlar, daha iyi çalışma şartları talebiyle greve çıktı. Ancak polis müdahalesi ve çıkan yangın sonucunda birçok kadın yaşamını yitirdi.

Kadınlar Günü ne zaman? (Dünya Kadınlar Günü tarihçesi) - 3

Bu olaydan yıllar sonra, 1910’da Danimarkalı sosyalist lider Clara Zetkin’in önerisiyle, kadın hakları mücadelesini simgeleyecek bir gün belirlenmesi kararlaştırıldı. 8 Mart, 1921’de Sovyetler Birliği’nde resmen tanınarak kutlanmaya başlandı ve zamanla birçok ülkede kabul gördü. Birleşmiş Milletler ise 1977 yılında 8 Mart’ı "Dünya Kadınlar Günü" olarak ilan etti.

Kadınlar Günü ne zaman? (Dünya Kadınlar Günü tarihçesi) - 4

TÜRKİYE'DE KADINLAR GÜNÜ

Türkiye'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ilk kez 1921 yılında, iki komünist kız kardeş Rahime Selimova ve Cemile Nuşirvanova'nın girişimi ile gerçekleştirildi. Bu tarihten sonra yıllar boyunca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamalarına izin verilmedi. 1975 yılında "Birleşmiş Milletler Kadın On Yılı" ilan edildi. Türkiye de bu kapsamda yer aldığı için 1975 yılında Türkiye'de "Kadın Yılı Kongresi" yapıldı.

Kadınlar Günü ne zaman? (Dünya Kadınlar Günü tarihçesi) - 5

1984'ten itibaren her yıl çeşitli kadın örgütleri tarafından kutlanmaya devam edilmektedir. Bu yeni dönemin temel farkı, eskiden sadece sosyalist kesimin sahiplendiği bu günün artık hemen tüm kadın kuruluşlarının yanı sıra adeta resmî bayram gibi devlet yetkilileri ve kurumları tarafından da kutlanmaya, hatta şirketlerin de reklam ve pazarlama faaliyetleri ile buna katılmaya başlamasıdır.

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