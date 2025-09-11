8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde İlayda'yı katletmişti: Cezası belli oldu

NE OLMUŞTU?

Konak Üst Geçidi yakınlarında 8 Mart 2024'te saat 23.30 sıralarında aynı yemek şirketinde çalışan Oya Taran ile kızı İlayda Alkan, Dünya Kadınlar Günü nedeniyle gittikleri eğlence mekanında dönerken dinlemek için bir banka oturmuştu. Burada Oya Taran ile kızı İlayda Alkan, bir hastanede veri giriş memuru olan Yunus Yılmaz'ın bıçaklı saldırısına uğramıştı.