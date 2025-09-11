8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde İlayda'yı katletmişti: Cezası belli oldu

İzmir'de geçen sene 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde İlayda Alkan'ı öldürüp annesini yaralayan Yunus Yılmaz'ın cezası belli oldu.

İzmir'in Konak ilçesinde 8 Mart 2024'te katledilen İlayda Alkan'ın (20) öldürüldüğü olayla ilgili davanın 3'üncü duruşması dün görüldü.

Duruşmaya tutuklu sanık Yunus Yılmaz, İlayda Alkan'ın annesi Oya Taran (45), babası Rıza Alkan ile taraf avukatları katıldı. Sanık Yunus Yılmaz (32), savunmasında kendini korumak amacıyla karşılık verdiğini iddia etti.

Söz verilen İlayda Alkan'ın annesi Oya Taran ve babası Rıza Alkan ise sanık Yılmaz'a en ağır cezanın verilmesini istedi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 18 YIL HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti; sanık Yunus Yılmaz'a, İlayda Alkan'ı öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Oya Taran'ı yaralama suçundan ise 18 yıl hapis cezası verdi.

NE OLMUŞTU?

Konak Üst Geçidi yakınlarında 8 Mart 2024'te saat 23.30 sıralarında aynı yemek şirketinde çalışan Oya Taran ile kızı İlayda Alkan, Dünya Kadınlar Günü nedeniyle gittikleri eğlence mekanında dönerken dinlemek için bir banka oturmuştu. Burada Oya Taran ile kızı İlayda Alkan, bir hastanede veri giriş memuru olan Yunus Yılmaz'ın bıçaklı saldırısına uğramıştı.

Yaşanan arbedede anne ve kızı vücutlarının çeşitli yerlerinden, Yunus Yılmaz da bacağından yaralanmıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekipleri, anne ile kızını, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürmüştü. Tedaviye alınan yaralılardan İlayda Alkan, kurtarılamamıştı.

Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan Yılmaz, ilk ifadesinde alkollü olduğunu ve tartışmanın nedenini hatırlamadığını öne sürmüştü. Yılmaz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanmıştı.

