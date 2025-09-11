8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde İlayda'yı katletmişti: Cezası belli oldu
İzmir'de geçen sene 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde İlayda Alkan'ı öldürüp annesini yaralayan Yunus Yılmaz'ın cezası belli oldu.
İzmir'in Konak ilçesinde 8 Mart 2024'te katledilen İlayda Alkan'ın (20) öldürüldüğü olayla ilgili davanın 3'üncü duruşması dün görüldü.
Duruşmaya tutuklu sanık Yunus Yılmaz, İlayda Alkan'ın annesi Oya Taran (45), babası Rıza Alkan ile taraf avukatları katıldı. Sanık Yunus Yılmaz (32), savunmasında kendini korumak amacıyla karşılık verdiğini iddia etti.