Kadınlara yangın tüpüyle saldıran 3 kişi gözaltında (Savcılık “kasten yaralamadan işlem yapılsın” dedi
İstanbul’un Fatih ilçesinde kadınlara yangın tüpü sıkarak saldıran 3 kişi, polis tarafından yakalandı. Savcılık 3 kişi hakkında “kasten adam yaralama” suçundan işlem yapılmasını istedi.
İstanbul'un Fatih ilçesinde çekilen görüntüler, sosyal medyada bir anda gündem oldu.
Söz konusu görüntülerde, bir arabanın içinde bulunan 3 kişi, o esnada yol kenarında bulunan kadınlara yangın tüpü sıkarak saldırdı.
Araçtaki kişiler daha sonra hızla olay yerinden uzaklaştı.