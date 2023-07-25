Kadınlara yangın tüpüyle saldıran 3 kişi gözaltında (Savcılık “kasten yaralamadan işlem yapılsın” dedi

İstanbul’un Fatih ilçesinde kadınlara yangın tüpü sıkarak saldıran 3 kişi, polis tarafından yakalandı. Savcılık 3 kişi hakkında “kasten adam yaralama” suçundan işlem yapılmasını istedi.

Kadınlara yangın tüpüyle saldıran 3 kişi gözaltında (Savcılık “kasten yaralamadan işlem yapılsın” dedi - 1

İstanbul'un Fatih ilçesinde çekilen görüntüler, sosyal medyada bir anda gündem oldu.

Söz konusu görüntülerde, bir arabanın içinde bulunan 3 kişi, o esnada yol kenarında bulunan kadınlara yangın tüpü sıkarak saldırdı.

Araçtaki kişiler daha sonra hızla olay yerinden uzaklaştı.

VİDEO: Kadınlara yangın tüplü saldırı kamerada

TÜRKİYE HABERLERİ

Kadınlara yangın tüpüyle saldıran 3 kişi gözaltında (Savcılık “kasten yaralamadan işlem yapılsın” dedi - 2

Tepkilere neden olay sonrası harekete geçen emniyet güçleri, saldırganların kimliklerini belirledi.

Kadınlara yangın tüpüyle saldıran 3 kişi gözaltında (Savcılık “kasten yaralamadan işlem yapılsın” dedi - 3

Savcılığın haklarında kasten yaralama suçundan işlem yapılması istediği 3 kişi yakalandı.

Kadınlara yangın tüpüyle saldıran 3 kişi gözaltında (Savcılık “kasten yaralamadan işlem yapılsın” dedi - 4

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin gözaltına aldığı  Kemal K., Oğuzhan K. ve Ebru Y.’nin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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