Kadınlara yönelik şiddet vakaları ardından incel grupları konuşuluyor: Incel ne demek? Incel kişilerin özellikleri neler?

INCEL TERİMİ TARİHİ

Incel terimi, 1990'ların sonlarında ortaya çıkmaya başladı, ancak daha geniş bir toplumsal tartışma ve dikkat çekme, 2010'ların ortalarına doğru sosyal medyada yaygınlaşmasıyla gerçekleşti. Bu dönemde, bazı incel grupları çevrimiçi platformlarda daha görünür hale geldi ve bu durum, zamanla bazı bireylerde radikalleşmeye ve öfke dolu söylemlerin yayılmasına neden oldu.



Bu süreç, yalnızca bireysel deneyimleri değil, aynı zamanda toplumsal cinsiyet normlarını ve ilişkileri de sorgulayan bir tartışmayı tetikledi. Özellikle bazı incel topluluklarının kadınlara karşı besledikleri olumsuz duygular, toplumsal cinsiyet eşitliği ve ilişkiler üzerine daha geniş tartışmalara yol açtı.