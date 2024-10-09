Kadınlara yönelik şiddet vakaları ardından incel grupları konuşuluyor: Incel ne demek? Incel kişilerin özellikleri neler?
İstanbul'da İkbal Uzuner ile Ayşenur Halil'i öldürdükten sonra hayatına son veren Semih Çelik'in, bir mesajlaşma uygulamasında “incel” olarak isimlendirilen kişilerle bağlantılı olduğu ortaya çıkmıştı. Incel terimi kadın düşmanlığı şiddet ve aşırılıkçılık hakkındaki tartışmalarda sık sık ele alınan bir konu. Kadınlara yönelik şiddet vakalarının arkasında "incel" grupları yatabiliyor. Bu gruplar, genellikle çevrimiçi platformlarda toplanır ve bazıları, toplumsal normlara veya kadınlara karşı olumsuz tutumlar geliştirebilir. Peki, incel ne demek? Incel kişilerin özellikleri neler?
"Incel" terimi, romantik veya karşı cinsle ilişki kurmada zorluk yaşayan bireyleri tanımlar. Bu kişiler, genellikle sosyal becerilerde veya özgüvende sıkıntı yaşayabilir ve bu durum, onların toplumdan dışlanmış hissetmelerine yol açabilir. Incel kültürü, bazı bireyler arasında öfke ve nefreti besleyen bir söylem geliştirebilir, bu da daha geniş toplumsal sorunlara neden olabilir.