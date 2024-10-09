Kadınlara yönelik şiddet vakaları ardından incel grupları konuşuluyor: Incel ne demek? Incel kişilerin özellikleri neler?

İstanbul'da İkbal Uzuner ile Ayşenur Halil'i öldürdükten sonra hayatına son veren Semih Çelik'in, bir mesajlaşma uygulamasında “incel” olarak isimlendirilen kişilerle bağlantılı olduğu ortaya çıkmıştı. Incel terimi kadın düşmanlığı şiddet ve aşırılıkçılık hakkındaki tartışmalarda sık sık ele alınan bir konu. Kadınlara yönelik şiddet vakalarının arkasında "incel" grupları yatabiliyor. Bu gruplar, genellikle çevrimiçi platformlarda toplanır ve bazıları, toplumsal normlara veya kadınlara karşı olumsuz tutumlar geliştirebilir. Peki, incel ne demek? Incel kişilerin özellikleri neler?

Kadınlara yönelik şiddet vakaları ardından incel grupları konuşuluyor: Incel ne demek? Incel kişilerin özellikleri neler? - 1

"Incel" terimi, romantik veya karşı cinsle ilişki kurmada zorluk yaşayan bireyleri tanımlar. Bu kişiler, genellikle sosyal becerilerde veya özgüvende sıkıntı yaşayabilir ve bu durum, onların toplumdan dışlanmış hissetmelerine yol açabilir. Incel kültürü, bazı bireyler arasında öfke ve nefreti besleyen bir söylem geliştirebilir, bu da daha geniş toplumsal sorunlara neden olabilir.

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Kadınlara yönelik şiddet vakaları ardından incel grupları konuşuluyor: Incel ne demek? Incel kişilerin özellikleri neler? - 2

Incel kişilerin deneyimleri genellikle yalnızlık, dışlanmışlık ve hayal kırıklığı ile şekillenir. Ancak herkesin durumu farklıdır; bazıları destek arayışında olabilirken, diğerleri daha karamsar ve olumsuz bir bakış açısına sahip olabilir.

Kadınlara yönelik şiddet vakaları ardından incel grupları konuşuluyor: Incel ne demek? Incel kişilerin özellikleri neler? - 3

INCEL GRUPLAR KİMLERDEN OLUŞUYOR?

Incel grupları, "involuntary celibate" yani "istemsiz bekârlar" teriminden türetilmiştir ve genellikle romantik ilişki kurma konusunda zorluk yaşayan bireylerden oluşur. Bu gruplar, genellikle çevrimiçi platformlarda toplanır ve bazıları, toplumsal normlara veya kadınlara karşı olumsuz tutumlar geliştirebilir.

Bu grupların bazıları, yalnızlık ve dışlanma hissiyle başa çıkma yollarını tartışırken, diğerleri ise öfke ve nefret besleyen söylemler geliştirebilir. Bu tür gruplarla ilgili dikkat edilmesi gereken noktalar arasında, bazı üyelerin radikalleşme potansiyeli ve toplumsal ilişkilerde olumsuz etkileri yer alır.

Kadınlara yönelik şiddet vakaları ardından incel grupları konuşuluyor: Incel ne demek? Incel kişilerin özellikleri neler? - 4

INCEL TERİMİ TARİHİ 

Incel terimi, 1990'ların sonlarında ortaya çıkmaya başladı, ancak daha geniş bir toplumsal tartışma ve dikkat çekme, 2010'ların ortalarına doğru sosyal medyada yaygınlaşmasıyla gerçekleşti. Bu dönemde, bazı incel grupları çevrimiçi platformlarda daha görünür hale geldi ve bu durum, zamanla bazı bireylerde radikalleşmeye ve öfke dolu söylemlerin yayılmasına neden oldu.

Bu süreç, yalnızca bireysel deneyimleri değil, aynı zamanda toplumsal cinsiyet normlarını ve ilişkileri de sorgulayan bir tartışmayı tetikledi. Özellikle bazı incel topluluklarının kadınlara karşı besledikleri olumsuz duygular, toplumsal cinsiyet eşitliği ve ilişkiler üzerine daha geniş tartışmalara yol açtı.

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