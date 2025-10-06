Gazze'ye destek zinciri: Kadınlardan 81 ilde "Sessiz Çığlık"

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları yurt genelinde Sessiz Çığlık eylemleriyle protesto ediliyor. İstanbul Üsküdar'da toplanan binlerce kadın, insan zinciri oluşturdu.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle eylemler sürerken, bu kez meydanlardan sessiz çığlıklar yükseldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün etkinlikle ilgili bir çağrı yapmıştı.

Tüm kadınlara seslenen Erdoğan, "Sadece AK Parti Kadın Kolları değil, tüm kadınları davet ediyoruz. Hep birlikte tüm sahil boyunca kadınların oluşturacağı bu zincir, inanıyorum ki Gazze'ye ayrı bir güç katacaktır." demişti.

Türkiye genelindeki etkinlik saat 12.30'da başladı.

ZİNCİR HAREM'E KADAR UZADI

İstanbul'daki eylemin merkezi Üsküdar sahiliydi.

Üsküdar Meydanı'nda bir araya gelen kadınlar, insan zinciri oluşturdu.

Üsküdar'dan başlayan zincir, Harem'e kadar ulaştı.

"SESSİZ ÇIĞLIĞA SES OLMAK İÇİN BURADAYIZ"

Etkinlikte konuşan AK Parti Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, "Gazze'nin sessiz çığlığına ses olmak için buradayız. Bu zincirde öksüz kalan çocukların zinciridir." dedi.

MERSİN

İstanbul'un yanı sıra farklı şehirlerde de Sessiz Çığlık eylemi yapıldı.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde buluşan kadınlar, el ele tutuşarak insan zinciri oluşturdu.

KİLİS

Kilis'te "Özgür Filistin" yazılı döviz taşıyan kadınlar, bir araya gelerek İsrail saldırılarını protesto etti.

KIRIKKALE

Kırıkkale'deki eylem Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı.

El ele tutuşan kadınlar, insan zinciri oluşturdu.

YOZGAT

Yozgat'ta otogar yakınlarında toplanan kadınlar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla zincir oluşturdu.

Kadınlar daha sonra Cumhuriyet Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti.

SİVAS

Sivas'ta devlet hastanesi önünde ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla toplanan kadınlar, kol kola girerek zincir oluşturdu ve Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

TRABZON

Trabzon'da da Sessiz Çığlık eylemi yapıldı.
Çok sayıda kadının bir araya geldiği eylemde İsrail'in saldırıları lanetlendi.

ORDU

Ordu'da bir araya gelen kadınlar, "Filistin Özgür Olacak" yazılı dövizler taşıyarak saldırıları protesto etti.

DÜZCE

Düzce'de toplanan çok sayıda kişi, büyük bir insan zinciri oluşturdu.

Gazze'ye destek mesajlarının verildiği eylemde İsrail'i lanetleyen sloganlar atıldı.

BARTIN

Bartın'daki eylem Tarihi Yalı İskelesi'nde yapıldı.

Burada bir araya gelen kadınlar, zincir oluşturdu.

ÇANKIRI

Çankırı'da da Sessiz Çığlık eylemi vardı.

Kucaklama Taşı mevkisinden başlayan eylemde, katılımcılar el ele tutuşarak oluşturdukları zincirle Karatekin Parkı'na kadar yürüdü.

