Gazze'ye destek zinciri: Kadınlardan 81 ilde "Sessiz Çığlık"

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle eylemler sürerken, bu kez meydanlardan sessiz çığlıklar yükseldi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün etkinlikle ilgili bir çağrı yapmıştı.

Tüm kadınlara seslenen Erdoğan, "Sadece AK Parti Kadın Kolları değil, tüm kadınları davet ediyoruz. Hep birlikte tüm sahil boyunca kadınların oluşturacağı bu zincir, inanıyorum ki Gazze'ye ayrı bir güç katacaktır." demişti.

Türkiye genelindeki etkinlik saat 12.30'da başladı.