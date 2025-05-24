''Kadınsın yapamazsın'' dediler, çiftlik kurdu
Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı Ağacı köyünde yaşayan 4 çocuk annesi Gönül Tufan, 16 yaşında başladığı hayvancılık serüveninde bugün 100 büyükbaş kurbanlık hayvan yetiştiriyor.
26 yıldır hayvancılıkla uğraşan Tufan, ilk olarak iki buzağıyla başladığı besicilik faaliyetini her geçen yıl büyüttü. Kurbanlık hayvan üretiminde bölgesinde örnek gösterilen kadın girişimcilerden biri haline gelen Tufan, sabahları gün doğmadan hayvanlarının bakımına başlıyor.