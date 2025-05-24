''Kadınsın yapamazsın'' dediler, çiftlik kurdu

"Önce onların rahatını sağlıyoruz, sonra kendi kahvaltımızı yapıyoruz" diyen Tufan, eşiyle birlikte yemleme, sulama ve sağım işlemlerini de bizzat kendisi yapıyor.

Eşinin başlangıçta köy işlerine sıcak bakmadığını belirten Tufan, "Şehirde yaşamak istiyordu. Ancak şimdi o da bu işin hem bereketini hem huzurunu gördü. Artık birlikte üretim yapıyoruz" diye konuştu.