'Kadınsın yapamazsın' dediler, kendi çiftliğini kurdu

"BEN BU YAŞIMDA BAŞARDIM, HERKES BAŞARABİLİR" Sakaroğlu, kadınların istedikten sonra her işin üstesinden gelebileceğini söyledi. 3 yıl önce de araç kullanmayı öğrenerek işlerini daha hızlı sürede yapabildiğini anlatan Sakaroğlu, "Kadın isterse her şeyi başarır. Ben 59 yaşındayım ve işimin yorucu olması gerekçesiyle 3 yıl önce araç kullanmayı dahi öğrendim. Artık her işimi kendi aracımla hallediyorum. Şimdi bana yapamazsın diyenler beni görünce 'helal olsun' diyor" diye konuştu.