Kadir Gecesi 2025: Kadir Gecesi ne zaman, bugün mü idrak edilecek? 26 Mart Kadir Gecesi mi? (Diyanet dini günler takvimi)
Kadir Gecesi'nin ne zaman idrak edileceği, Kuran-ı Kerim'de bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen bu kutsal geceyi kaçırmak istemeyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Her yıl Ramazan ayının son 10 gününe girilmesiyle birlikte, Kadir Gecesi'nin idrak edileceği tarih, Müslüman alemi tarafından araştırılıyor. Kadir Gecesi, İslam alemi tarafından ömürde kaç kez nasip olacağı bilinmeyen büyük bir nimet olarak kabul ediliyor. Gündüzünde oruç tutulan ve gecesinde bol bol ibadet edilen Kadir Gecesi, bu yıl yine dualarla geçecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimine göre Kadir Gecesi tarihi belli oldu. Peki, 2025 Kadir Gecesi ne zaman, bugün mü idrak edilecek? 26 Mart Kadir Gecesi mi?
2025 Kadir Gecesi'nin ne zaman eda edileceği, tüm İslam camiası için kutsal günler arasında yer alan Kadir Gecesi'nin yaklaşmasıyla birlikte sorgulanıyor. Kuran-ı Kerim'de geçen hadislerde daha fazla sevap kazanma imkanı yaratan Kadir Gecesi, Müslüman alemi için oldukça önemli günler arasında yer alıyor. Peki, 2025 Kadir Gecesi ne zaman, bugün mü idrak edilecek? 26 Mart Kadir Gecesi mi?