Kadir Gecesi 2025: Kadir Gecesi ne zaman, Ramazan'ın kaçıncı günü? (Diyanet Kadir Gecesi tarihi)
Kuran-ı Kerim'de bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen Kadir Gecesi için geri sayım başladı. Her yıl Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Kadir Gecesi'nin idrak edileceği tarih, Müslüman alemi tarafından merakla bekleniyor. Gündüzünde oruç tutulan ve gecesinde bol bol ibadet edilen Kadir Gecesi, bu yıl yine dualarla geçecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimine göre Kadir Gecesi tarihi belli oldu. Peki, 2025 Kadir Gecesi ne zaman, Ramazan'ın kaçıncı günü?
2025 Kadir Gecesi'nin ne zaman eda edileceği, tüm İslam camiası için kutsal günler arasında yer alan Kadir Gecesi'nin yaklaşmasıyla birlikte sorgulanıyor. Kuran-ı Kerim'de geçen hadislerde daha fazla sevap kazanma imkanı yaratan Kadir Gecesi, Müslüman alemi için oldukça önemli günler arasında yer alıyor. Peki, 2025 Kadir Gecesi ne zaman, Ramazan ayının kaçıncı günü idrak edilecek?