Kadir Gecesi 2025 tarihi: Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi 26 Mart’ta mı idrak edilecek? Diyanet dini günler takvimiyle duyurdu
Kadir Gecesi’nin hangi tarihte idrak edileceği, bu mübarek geceyi ibadet ve dualarla geçirmek isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kuran-ı Kerim’de bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen Kadir Gecesi, Ramazan ayının en kıymetli gecesi olarak kabul ediliyor. Ramazan’ın son on gününe girilmesiyle birlikte, bu özel gecenin tarihi yoğun şekilde araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2025 yılı dini günler takvimine göre, Kadir Gecesi'nin ne zaman olduğu netleşti. Peki, 2025 Kadir Gecesi hangi güne denk geliyor? 26 Mart’ta mı idrak edilecek? İşte ayrıntılar…
2025 Kadir Gecesi'nin ne zaman eda edileceği, tüm İslam camiası için kutsal günler arasında yer alan Kadir Gecesi'nin yaklaşmasıyla birlikte sorgulanıyor. Kuran-ı Kerim'de geçen hadislerde daha fazla sevap kazanma imkanı yaratan Kadir Gecesi, Müslüman alemi için oldukça önemli günler arasında yer alıyor. Peki, 2025 Kadir Gecesi ne zaman, bugün mü idrak edilecek? 26 Mart Kadir Gecesi mi?