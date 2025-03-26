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Kadir Gecesi 2025 tarihi: Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi 26 Mart’ta mı idrak edilecek? Diyanet dini günler takvimiyle duyurdu

Kadir Gecesi’nin hangi tarihte idrak edileceği, bu mübarek geceyi ibadet ve dualarla geçirmek isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kuran-ı Kerim’de bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen Kadir Gecesi, Ramazan ayının en kıymetli gecesi olarak kabul ediliyor. Ramazan’ın son on gününe girilmesiyle birlikte, bu özel gecenin tarihi yoğun şekilde araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2025 yılı dini günler takvimine göre, Kadir Gecesi'nin ne zaman olduğu netleşti. Peki, 2025 Kadir Gecesi hangi güne denk geliyor? 26 Mart’ta mı idrak edilecek? İşte ayrıntılar…

Kadir Gecesi 2025 tarihi: Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi 26 Mart’ta mı idrak edilecek? Diyanet dini günler takvimiyle duyurdu - 1

2025 Kadir Gecesi'nin ne zaman eda edileceği, tüm İslam camiası için kutsal günler arasında yer alan Kadir Gecesi'nin yaklaşmasıyla birlikte sorgulanıyor. Kuran-ı Kerim'de geçen hadislerde daha fazla sevap kazanma imkanı yaratan Kadir Gecesi, Müslüman alemi için oldukça önemli günler arasında yer alıyor. Peki, 2025 Kadir Gecesi ne zaman, bugün mü idrak edilecek? 26 Mart Kadir Gecesi mi?

TÜRKİYE HABERLERİ

Kadir Gecesi 2025 tarihi: Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi 26 Mart’ta mı idrak edilecek? Diyanet dini günler takvimiyle duyurdu - 2

2025 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimi sonrasında Kadir Gecesi tarihi belli oldu.

Buna göre; Kadir Gecesi, Ramazan ayının 27. gecesi olan 26 Mart 2025 Çarşamba günü idrak edilecek.

Kadir Gecesi 2025 tarihi: Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi 26 Mart’ta mı idrak edilecek? Diyanet dini günler takvimiyle duyurdu - 3

KADİR GECESİ ÖNEMİ

Kadir Gecesi, İslam dininin inancına göre Kur'an'ın, Allah tarafından Cebrail adlı melek aracılığıyla Peygamber Muhammed'e vahyedilmeye başlandığı gecedir.

Tarihsel olarak Ramazan ayının son günlerinde yer alır. Kur'an'da bu günün "bin aydan daha hayırlı" olduğu belirtilmiştir.

Kadir gecesinin önemine işaret eden bir hadiste, önceki ümmetlerin uzun ömürlü olmaları sebebiyle fazla sevap kazanma imkânına sahip bulunmalarına karşılık Müslümanlara Kadir gecesinin verildiği belirtilir (el-Muvaṭṭaʾ, İʿtikâf, 15).

Kadir Gecesi 2025 tarihi: Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi 26 Mart’ta mı idrak edilecek? Diyanet dini günler takvimiyle duyurdu - 4

KADİR GECESİ'NDE NELER YAPILIR?

Kandil gecelerinin gündüzlerinde yani geceyi takip eden ertesi günde oruç tutmak müstehaptır. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.), “Şaban’ın on beşinci gecesi (yani berat gecesi) olduğunda o gece ibadet ediniz, gündüzünde de oruç tutunuz.

Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasına (rahmeti ile) tecelli eder ve fecir doğana kadar şöyle buyurur: ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen'…” (İbn Mâce, İkâmetü's-salavât, 191 [1388]; bk. Tirmizî, Savm, 39 [739]) buyurmuştur.

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