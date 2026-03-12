Kadir Gecesi 2026: Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek?
12.03.2026 09:16
Aydın Kayar
On bir ayın sultanı Ramazan ayının en hayırlı gecesi olan Kadir Gecesi için geri sayım başladı. Kur’an-ı Kerim’in yeryüzüne inmeye başladığı mübarek gece olarak bildirilen Kadir Gecesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da dua ve ibadetlerle idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini günler takvimi ile birlikte Kadir Gecesi tarihi belli oldu. Peki, 2026 Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek?
"Bin aydan daha hayırlı" olduğu müjdelenen Kadir Gecesi’ne kısa bir zaman kaldı. İslam aleminde rahmet ve mağfiret kapılarının ardına kadar açıldığı bu eşsiz gece, bu yıl Mart ayının ortasında tüm dünyada dualarla karşılanacak. Peki, 2026 Kadir Gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor?
2026 KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini günler takvimi sonrasında Kadir Gecesi tarihi belli oldu.
Buna göre; Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesi olan 16 Mart 2026 Pazartesi idrak edilecek.
KADİR GECESİ RİVAYETLERİ
Kadir Gecesi Kur’ân’da belirtildiğine göre, içerisinde bu gecenin bulunmadığı bin aydan daha hayırlıdır. Kur’ân, Ramazan ayında ve bu gecede indirilmiştir. Kadir Gecesinin Ramazan ayında olduğu kesindir. Ancak hangi güne tekabül ettiği konusunda farklı rivâyetler vardır.
Zirr b. Hubeyş anlatıyor: “Ubey b. Ka’b’a (r.a.); İbn Mes’ud’un (r.a.), ‘Senenin bütün gecelerini ihya eden kimse Kadir Gecesine tesadüf edebilir’ sözünü hatırlattığımda, bana şu cevabı verdi: ‘Kendisinden başka ilah olmayan Yüce Allah’a yemin olsun ki, Kadir Gecesi Ramazan ayındadır. Kadir Gecesi; Resûlullah’ın (s.a.s.) bize namaz kılmamızı emir buyurduğu gecedir. O da Ramazan’ın 27. gününün gecesidir. O gecenin alameti, o gecenin sabahında güneşin beyaz ve ışınlan gözü almayacak şekilde doğmasıdır.’”
Abdullah b. Ömer’den gelen bir rivâyette Hz. Peygamber (s.a.s.), “Kadir gecesini aramak isteyen 27. gecede arasın.” buyurmuş, böylece 27. geceyi ibadet ve zikirle uyanık olarak geçirmemizi tavsiye etmiştir.
Kadir Gecesinin Ramazan ayının 27. gecesinde olduğu genel kabul görmüş olmakla birlikte, Ramazan’ın son on gününün tek gecelerinde veya son yedi gecesinde aranması ile ilgili farklı rivâyetler de vardır. Dolayısıyla Ramazan’ın son gecelerini Kadir gecesiymiş gibi değerlendirmek tavsiye edilir.