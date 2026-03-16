Kadir Gecesi 2026 tarihi: Kadir Gecesi ne zaman, bugün mü? (Kadir Gecesi anlam ve önemi)
16.03.2026 09:01
Son Güncelleme: 16.03.2026 09:06
Tuğba Öztürk
İslam alemi için yılın en faziletli, en bereketli ve duaların geri çevrilmediği gece olan Kadir Gecesi bugün idrak edilecek.
2026 Kadir Gecesi tarihi, tüm İslam camiası tarafından merakla sorgulanan ve araştırılan günler arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2026 dini günler takvimine göre, Ramazan ayının 26. gününü 27. gününe bağlayan gece Kadir Gecesi olarak kabul ediliyor. Kur'an-ı Kerim'de bu gece edilen duaların geri çevrilmediği bildiriliyor. Peki, 2026 Kadir Gecesi ne zaman, bugün mü?
2026 KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini günler takvimi sonrasında Kadir Gecesi tarihi belli oldu.
Buna göre; Kadir Gecesi, Ramazan ayının 27. gecesi olan 16 Mart 2025 Pazartesi günü idrak edilecek.
KADİR GECESİ ÖNEMİ
Kadir Gecesi, İslam dininin inancına göre Kur'an'ın, Allah tarafından Cebrail adlı melek aracılığıyla Peygamber Muhammed'e vahyedilmeye başlandığı gecedir.
Tarihsel olarak Ramazan ayının son günlerinde yer alır. Kur'an'da bu günün "bin aydan daha hayırlı" olduğu belirtilmiştir.
Kadir gecesinin önemine işaret eden bir hadiste, önceki ümmetlerin uzun ömürlü olmaları sebebiyle fazla sevap kazanma imkânına sahip bulunmalarına karşılık Müslümanlara Kadir gecesinin verildiği belirtilir (el-Muvaṭṭaʾ, İʿtikâf, 15).
KADİR GECESİ'NDE NELER YAPILIR?
Kandil gecelerinin gündüzlerinde yani geceyi takip eden ertesi günde oruç tutmak müstehaptır. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.), “Şaban’ın on beşinci gecesi (yani berat gecesi) olduğunda o gece ibadet ediniz, gündüzünde de oruç tutunuz.
Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasına (rahmeti ile) tecelli eder ve fecir doğana kadar şöyle buyurur: ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen'…” (İbn Mâce, İkâmetü's-salavât, 191 [1388]; bk. Tirmizî, Savm, 39 [739]) buyurmuştur.