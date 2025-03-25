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Kadir Gecesi anlam ve önemi: Kadir Gecesi ne oldu?

Mübarek gün ve gecelerin en kıymetlisi olan Kadir Gecesi bu yıl mart ayının son günlerinde idrak edilecek. Kadir Gecesi, manevi derinliği ve eşsiz bereketiyle İslam âleminde önemli bir yer tutar. Kadir Gecesi'nin, namaz kılarak, Kur'an-ı Kerim okuyarak, tevbe, istiğfar ve dua ederek değerlendirilmesi öneriliyor. Peki, Kadir Gecesi ne oldu? Kadir Gecesi anlam ve önemiyle ilgili ayrıntıları derledik...

Kadir Gecesi anlam ve önemi: Kadir Gecesi ne oldu? - 1

Kadir Gecesi, İslam dünyasında en kutsal gecelerden biri olarak kabul edilir ve Ramazan ayının son on günü içerisinde, tek gecelelerde aranması önerilen bu gece, genellikle 27. gece olarak idrak edilir. Kur'an-ı Kerim'de de Kadir Gecesi'ne özel bir sure olan Kadir Suresi yer almakta olup, bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilmiştir.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kadir Gecesi anlam ve önemi: Kadir Gecesi ne oldu? - 2

KADİR GECESİ TARİHİ

Oruç, teravih namazı, fitre, mukabele ve Kur'an-ı Kerim'in hatmedilmesi gibi ibadetlerin ifa edildiği ve ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla gözetildiği Ramazan ayında, Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi 26 Mart'ta idrak edilecek.

Kadir Gecesi anlam ve önemi: Kadir Gecesi ne oldu? - 3

KADİR GECESİ NE OLDU?

Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim'in Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.) vahyedilmeye başlandığı gecedir. Bu nedenle İslam üretisine göre bu gece, ilahi rahmet ve bereketin doruk noktasına ulaştığı, duaların kabul edildiği ve sevapların kat kat arttığı bir zaman dilimidir.

Kadir Gecesi anlam ve önemi: Kadir Gecesi ne oldu? - 4

KADİR GECESİ ANLAM VE ÖNEMİ

Bu kutsal gecenin önemi, Kur'an-ı Kerim'in şu ayetleriyle vurgulanmaktadır:

"Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin? Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede Rablerinin izniyle her bir iş için iner de iner. O gece, tanyerinin ağarışına kadar bir selamet ve esenliktir." (Kadir Suresi, 1-5)

Bu ayetlerden de anlaşıldığı gibi, Kadir Gecesi manevi huzur ve sükûnun gecesi olarak kabul edilir. Bu geceyi ihya edenlerin günahlarının bağışlanacağına dair hadisler de mevcuttur.

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