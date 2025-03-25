Kadir Gecesi anlam ve önemi: Kadir Gecesi ne oldu?
Mübarek gün ve gecelerin en kıymetlisi olan Kadir Gecesi bu yıl mart ayının son günlerinde idrak edilecek. Kadir Gecesi, manevi derinliği ve eşsiz bereketiyle İslam âleminde önemli bir yer tutar. Kadir Gecesi'nin, namaz kılarak, Kur'an-ı Kerim okuyarak, tevbe, istiğfar ve dua ederek değerlendirilmesi öneriliyor. Peki, Kadir Gecesi ne oldu? Kadir Gecesi anlam ve önemiyle ilgili ayrıntıları derledik...
Kadir Gecesi, İslam dünyasında en kutsal gecelerden biri olarak kabul edilir ve Ramazan ayının son on günü içerisinde, tek gecelelerde aranması önerilen bu gece, genellikle 27. gece olarak idrak edilir. Kur'an-ı Kerim'de de Kadir Gecesi'ne özel bir sure olan Kadir Suresi yer almakta olup, bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilmiştir.