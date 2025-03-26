Kadir Gecesi ibadetleri ve duaları 2025: Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde neler yapılır? İbadetleri ve duaları nelerdir? Diyanet tek tek açıkladı
Kadir Gecesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da tüm İslam alemi tarafından heyecanla karşılanacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimine göre Kadir Gecesi yarın idrak edilecek. İslam dünyasında büyük bir manevi öneme sahip olan Kadir Gecesi, Kuran-ı Kerim'de "bin aydan daha hayırlı" olarak kabul edilen mübarek bir gecedir. Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı gece olması nedeniyle, bu geceyi ibadetle geçirmek büyük sevap kazandırır. Üç ayların son ayı olan Ramazan ayının son 10 gününe denk gelen Kadir Gecesi'nde neler yapılacağı, anlamı, önemi, ibadetleri ve faziletleri merak ediliyor. Peki, 2025 Kadir Gecesi'nde neler yapılır? Kadir Gecesi'nde neler yapılır? İbadetleri ve duaları nelerdir?
"Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi yarın idrak edilecek. Kadir Gecesi, bizlere Allah’ın rahmetinin sınırsız olduğunu, af kapılarının her zaman açık olduğunu ve samimi bir tövbenin kabul edileceğini hatırlatır. Bu kutsal günde ibadetlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar ise, "Kadir Gecesi'nde neler yapılır? Kadir Gecesi ibadetleri ve duaları nelerdir?" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte 2025 Kadir Gecesi'nde yapılacak ibadetler.