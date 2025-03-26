Kadir Gecesi ibadetleri ve duaları 2025: Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde neler yapılır? İbadetleri ve duaları nelerdir? Diyanet tek tek açıkladı

KADİR GECESİ İBADETLERİ

Kadir Gecesi, günahların affedildiği, duaların kabul olduğu ve manevi huzurun zirveye ulaştığı bir gecedir. Bu özel geceyi en güzel şekilde değerlendirmek için şu ibadetler önerilir:



1. NAMAZ KILMAK



Kadir Gecesi'nde farz namazların yanı sıra nafile namazlar da kılınmalıdır. Özellikle şu namazlar önerilir:



Teheccüd Namazı: Gece kılınan en faziletli namazlardan biridir.

Tesbih Namazı: Günahların affedilmesine vesile olduğu rivayet edilir.

Hacet Namazı: Allah’tan dilek ve isteklerde bulunmak için kılınır.



2. KURAN-I KERİM OKUMAK



Kur’an-ı Kerim’in indirildiği gece olması sebebiyle, bu gece bol bol Kur’an okumak ve anlamını düşünmek tavsiye edilir. Özellikle Kadir Suresi, İhlas Suresi, Yasin Suresi ve Mülk Suresi okunabilir.



3. TÖVBE VE DUA ETMEK



Bu gece yapılan tövbeler Allah tarafından kabul edilir. Kadir Gecesi'nde en çok okunması gereken dua şudur:



“Allah’ım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet.” (Tirmizi, Daavat, 84)



Bu dua, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) tarafından Kadir Gecesi için tavsiye edilmiştir.



4. ZİKİR VE SALAVAT GETİRMEK



Allah’ı anmak ve Peygamber Efendimize salavat getirmek, bu gecenin ruhuna uygun ibadetlerdendir. Şu zikirleri söylemek büyük sevap kazandırır:



"Subhanallah ve bihamdihi, Subhanallahil azim" (Allah’ı noksan sıfatlardan tenzih ederim ve O’na hamd ederim.)



"La ilahe illallah, Muhammedün Resulullah" (Allah’tan başka ilah yoktur, Muhammed O’nun elçisidir.)



"Estagfirullah el-azim" (Yüce Allah’tan bağışlanma dilerim.)



5. SADAKA VERMEK VE YARDIMDA BULUNMAK



Bu gece, fakirlere ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmek, sadaka vermek, hayır işleri yapmak büyük sevap kazandırır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), "Sadaka belaları def eder." buyurmuştur.