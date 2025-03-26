Kadir Gecesi kandil mi? Kadir Gecesi ve kandillerin farkı

KADİR GECESİ VE KANDİLLERİN FARKI

Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim'de adı açıkça geçen ve “bin aydan daha hayırlı” olarak tanımlanan mübarek bir gecedir. Bu gece, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı zaman dilimidir ve Ramazan ayının son on günü içinde aranması tavsiye edilmiştir. Özellikle 27. gece olarak kabul edilse de kesin tarihi bilinmemektedir. Kadir Gecesi'nde yapılan ibadetlerin sevabı, uzun yıllar yapılan ibadetlerden daha faziletli kabul edilir.



Kandil geceleri ise İslam toplumlarında manevi değerleri yaşatmak amacıyla önemsenen beş özel gecedir: Mevlid, Regaip, Miraç, Berat ve Kadir Gecesi. Bu geceler, Kur'an'da yer almamakla birlikte, Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) hayatındaki önemli olaylara dayanan ve ibadetle geçirilmesi tavsiye edilen mübarek gecelerdir. Kandil gecelerinin tarihi her yıl sabitken, Kadir Gecesi'nin kesin tarihi belirsizdir ve Ramazan ayının son günlerinde aranır.





