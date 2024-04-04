Kadir Gecesi mesajları 2024: Bin aydan daha hayırlı olduğuna inanılan Kadir Gecesi'ne özel mesajlar

KADİR GECESİ MESAJLARI

"İlahi esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle..."



"Dualarda olmak, dualarda buluşmak dileğiyle Kadir Gecesi mübarek olsun."

"Bin aydan hayırlı olan, Yüce Rabbimizin rahmet ve nur bahşettiği Kadir Gecesi Tüm islam alemine hayırlar vesile etsin."