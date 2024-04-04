Kadir Gecesi mesajları 2024: Bin aydan daha hayırlı olduğuna inanılan Kadir Gecesi'ne özel mesajlar
Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesi olan 5 Nisan'da idrak edilecek. Kadir Gecsesi'nin anlam ve önemini bir kez daha hatırlatmak isteyen vatandaşlar, Kadir Gecesi mesajlarını çeşitli mecralar üzerinden iletecek. Bin aydan daha hayırlı olduğuna inanılan Kadir Gecesi'ne özel mesajları derledik.
"Bin aydan hayırlı" olarak nitelendirilen ve Ramazan Bayramı'nın uğurlayıcısı olarak kabul edilen Kadir Gecesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da mesajlarla hatırlatılacak. Kadir Gecesi'ne daha ulaşmanın mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, kalplerinden geçen dilek ve duaları Kadir Gecesi mesajları aracılığıyla paylaşılacak. İşte sosyal medya platformlarından paylaşabileceğiniz Kadir Gecesi mesajları...