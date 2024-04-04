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Kadir Gecesi mesajları 2024: Bin aydan daha hayırlı olduğuna inanılan Kadir Gecesi'ne özel mesajlar

Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesi olan 5 Nisan'da idrak edilecek. Kadir Gecsesi'nin anlam ve önemini bir kez daha hatırlatmak isteyen vatandaşlar, Kadir Gecesi mesajlarını çeşitli mecralar üzerinden iletecek. Bin aydan daha hayırlı olduğuna inanılan Kadir Gecesi'ne özel mesajları derledik.

Kadir Gecesi mesajları 2024: Bin aydan daha hayırlı olduğuna inanılan Kadir Gecesi'ne özel mesajlar - 1

"Bin aydan hayırlı" olarak nitelendirilen ve Ramazan Bayramı'nın uğurlayıcısı olarak kabul edilen Kadir Gecesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da mesajlarla hatırlatılacak. Kadir Gecesi'ne daha ulaşmanın mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, kalplerinden geçen dilek ve duaları Kadir Gecesi mesajları aracılığıyla paylaşılacak. İşte sosyal medya platformlarından paylaşabileceğiniz Kadir Gecesi mesajları...

TÜRKİYE HABERLERİ

Kadir Gecesi mesajları 2024: Bin aydan daha hayırlı olduğuna inanılan Kadir Gecesi'ne özel mesajlar - 2

KADİR GECESİ MESAJLARI

"İlahi esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle..."

"Dualarda olmak, dualarda buluşmak dileğiyle Kadir Gecesi mübarek olsun."

"Bin aydan hayırlı olan, Yüce Rabbimizin rahmet ve nur bahşettiği Kadir Gecesi Tüm islam alemine hayırlar vesile etsin."

Kadir Gecesi mesajları 2024: Bin aydan daha hayırlı olduğuna inanılan Kadir Gecesi'ne özel mesajlar - 3

"Ve vakit o gecedir ki,
bütün geceler ona hayrân...
Bin aydan daha hayırlı olan #KadirGecesi'miz mübarek, dualarımız kabul olsun."

"Mübarek Kadir Gecesi 'nin islam aleminin birlik ve beraberliğine, insanlığın barış ve huzuruna vesile olmasını yüce rabbimden niyaz ediyorum."

"Bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen, Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu Kadir Gecemizi tebrik ediyor, bu mübarek gecenin milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini Rabb'imden niyaz ediyorum."

"Adalet, barış ve huzur kaynağı ilahi mesajların yeryüzüne indiği Kadir Gecemiz mübarek; ibadetlerimiz kabul olsun."

Kadir Gecesi mesajları 2024: Bin aydan daha hayırlı olduğuna inanılan Kadir Gecesi'ne özel mesajlar - 4

"Mübarek Kadir gecesinin İslam aleminin yeniden dirilişine vesile olarak dualarınızın kabul olması dileğiyle, Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Kandilimiz mübarek olsun."

"Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmisine vesile olan kandiliniz mübarek olsun."

"Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir Kadir geceniz hayırlı olsun."

"Gün vardır, bin yıldan uzun gelir bize, bir yıl vardır bir günden kısa gelir bize. Bire bin yazılan bu gecede dua edelim Rabbimiz'e! Kadir Gece'niz mübarek olsun."

Kadir Gecesi mesajları 2024: Bin aydan daha hayırlı olduğuna inanılan Kadir Gecesi'ne özel mesajlar - 5

"Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiri de an bu gece. Kadir Geceniz kutlu olsun."

"Allah'ım! Geçmiş ve gelecek, gizli ve açık bütün günahlarımı bağışla! Benim ilâhım Sensin. Senden başka ilâh yoktur. (Buhârî, Tevhîd, 35) Kadir geceniz mübarek olsun."

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