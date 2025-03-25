Kadir Gecesi mesajları 2025: Kadir Gecesi nasıl tebrik edilir?

UZUN KADİR GECESİ MESAJLARI

"Bu mübarek gecede kalplerimiz dualarla, ruhlarımız huzurla dolsun. Rabbim, bizleri affına ve rahmetine mazhar olan kullarından eylesin. Bu gecede edilen tüm dualar, dökülen gözyaşları, kalpten yükselen niyetler kabul olsun. Kadir Geceniz mübarek olsun."



"Bin aydan daha hayırlı olan bu kutlu gecede, kalplerin sevgiyle dolduğu, duaların göğe yükseldiği, umutların yeşerdiği bir an olsun. Rabbim, tüm dualarınızı kabul, gönlünüzde sakladığınız dilekleri hayırlısı ile nasip etsin. Kadir Geceniz mübarek olsun."