Kadir Gecesi mesajları ile 2023 Ramazan ayı uğurlanıyor: Kadir Gecesi mesajları ve sözleri (Aileye, eşe, sevgiliye, iş arkadaşına)

"Allâh'ım bana öyle bir kapı aç ki, kapanan tüm kapılar şükrüm olsun."



"Merhamet kapılarının sonuna kadar açıldığı bu mübarek gece, yaralarımızın bir an önce sarılmasına vesile olsun.

Kadir Gecemiz Mübarek Olsun."



"Ve vakit o gecedir ki,

bütün geceler ona hayrân...

Bin aydan daha hayırlı olan #KadirGecesi'miz mübarek, dualarımız kabul olsun."



"Mübarek #KadirGecesi 'nin islam aleminin birlik ve beraberliğine, insanlığın barış ve huzuruna vesile olmasını yüce rabbimden niyaz ediyorum. Hayırlı Kandiller..."