imsakiye

Kadir Gecesi namazı kılınışı: Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Diyanet adım adım açıkladı

Kadir Gecesi namazının nasıl kılınacağı, İslam inancına göre bin aydan daha hayırlı kabul edilen ve Kur’an-ı Kerim’in indirildiği mübarek gece olan Kadir Gecesi'nin gelmesiyle birlikte merak ediliyor. İslam dinine göre bu geceyi namaz kılarak ve ibadetle geçirmek, günahların affına vesile olur. Diyanet İşleri Başkanlığı’na göre, Kadir Gecesi'nde kılınabilecek özel bir farz namaz bulunmamakla birlikte, nafile namazlar kılmak tavsiye edilmiştir. Peki, Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır? Kaç rekat ve hangi dualar okunur? İşte Kadir Gecesi namazı kılınışı.

Kadir Gecesi namazı kılınışı: Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Diyanet adım adım açıkladı - 1

2025 Kadir Gecesi’nde bol bol ibadet edip namaz kılmak, affedilmek için büyük bir fırsattır. Teheccüd, Hacet ve Tesbih namazlarını, Kadir Gecesi vesilesiyle kılarak Allah’a yakınlaşabilir, tövbe ve dualarla manevi huzur bulabilirsiniz. Peki, Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? İşte Diyanet'e göre Kadir Gecesi namazı kılınışı ve okunacak sureler.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kadir Gecesi namazı kılınışı: Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Diyanet adım adım açıkladı - 2

KADİR GECESİ NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKAT?

Diyanet’e göre, Kadir Gecesi’nde kılınabilecek namazlar şunlardır:

Teheccüd Namazı: 2, 4, 6 veya 8 rekat olarak kılınabilir.

Hacet Namazı: Dilek ve duaların kabul olması için 2 veya 4 rekat kılınır.

Tesbih Namazı: Günahlardan arınmak için 4 rekat olarak kılınır.

Kadir Gecesi namazı kılınışı: Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Diyanet adım adım açıkladı - 3

KADİR GECESİ NAMAZI NASIL KILINIR?

1. İki Rekat Kadir Gecesi Namazı

Kadir Gecesi’nde iki rekat namaz kılmak isteyenler, şu şekilde niyet edebilir:

"Niyet ettim Allah rızası için Kadir Gecesi namazı kılmaya."

1. Rekatta:

Sübhaneke okunur.

Fatiha Suresi ve ardından 7 defa Kadir Suresi okunur.

Rükû ve secdeler yapılarak ikinci rekata geçilir.

2. Rekatta:

Fatiha Suresi okunur.

Ardından 7 defa İhlas Suresi okunur.

Rükû ve secdeler yapılarak namaz tamamlanır.

Selam verdikten sonra 100 defa “Estağfirullah el-azim” denilmesi tavsiye edilir.

2. Dört Rekat Kadir Gecesi Namazı

Dört rekatlık bir nafile namaz kılmak isteyenler şu şekilde kılabilir:

"Niyet ettim Allah rızası için Kadir Gecesi namazı kılmaya."

Her rekattan sonra Fatiha Suresi’nden sonra 7 defa Kadir Suresi ve 7 defa İhlas Suresi okunabilir.

Namazdan sonra:

70 defa Estağfirullah diyerek günahların affı dilenir.

100 defa Salavat-ı Şerife okunur.

Allah’a gönülden dua edilir.

Kadir Gecesi namazı kılınışı: Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Diyanet adım adım açıkladı - 4

KADİR GECESİ'NDE OKUNACAK DUALAR

Kadir Gecesi’nde en faziletli dua, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in öğrettiği şu duadır:

"Allah’ım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet."

DAHA FAZLA GÖSTER