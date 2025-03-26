Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Kadir Gecesi namazı evde kılınır mı? Diyanet'e göre Kadir Gecesi namazı kılınışı ve okunacak sureler

KADİR GECESİ NAMAZI NASIL KILINIR?

1. İki Rekat Kadir Gecesi Namazı



Kadir Gecesi’nde iki rekat namaz kılmak isteyenler, şu şekilde niyet edebilir:



"Niyet ettim Allah rızası için Kadir Gecesi namazı kılmaya."



1. Rekatta:



Sübhaneke okunur.



Fatiha Suresi ve ardından 7 defa Kadir Suresi okunur.



Rükû ve secdeler yapılarak ikinci rekata geçilir.



2. Rekatta:



Fatiha Suresi okunur.



Ardından 7 defa İhlas Suresi okunur.



Rükû ve secdeler yapılarak namaz tamamlanır.



Selam verdikten sonra 100 defa “Estağfirullah el-azim” denilmesi tavsiye edilir.



2. Dört Rekat Kadir Gecesi Namazı



Dört rekatlık bir nafile namaz kılmak isteyenler şu şekilde kılabilir:



"Niyet ettim Allah rızası için Kadir Gecesi namazı kılmaya."



Her rekattan sonra Fatiha Suresi’nden sonra 7 defa Kadir Suresi ve 7 defa İhlas Suresi okunabilir.



Namazdan sonra:



70 defa Estağfirullah diyerek günahların affı dilenir.



100 defa Salavat-ı Şerife okunur.



Allah’a gönülden dua edilir.