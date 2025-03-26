Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Kadir Gecesi namazı evde kılınır mı? Diyanet'e göre Kadir Gecesi namazı kılınışı ve okunacak sureler
Kadir Gecesi namazının nasıl kılınacağı, İslam inancına göre bin aydan daha hayırlı kabul edilen ve Kur’an-ı Kerim’in indirildiği mübarek gece olan Kadir Gecesi'nin gelmesiyle birlikte merak ediliyor. İslam dinine göre bu geceyi namaz kılarak ve ibadetle geçirmek, günahların affına vesile olur. Diyanet İşleri Başkanlığı’na göre, Kadir Gecesi'nde kılınabilecek özel bir farz namaz bulunmamakla birlikte, nafile namazlar kılmak tavsiye edilmiştir. Peki, Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır? Kaç rekat ve hangi dualar okunur? İşte Kadir Gecesi namazı kılınışı.
2025 Kadir Gecesi’nde bol bol ibadet edip namaz kılmak, affedilmek için büyük bir fırsattır. Teheccüd, Hacet ve Tesbih namazlarını, Kadir Gecesi vesilesiyle kılarak Allah’a yakınlaşabilir, tövbe ve dualarla manevi huzur bulabilirsiniz. Peki, Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? İşte Diyanet'e göre Kadir Gecesi namazı kılınışı ve okunacak sureler.