Kadir Gecesi ne zaman? 2025 Kadir Gecesi tarihi
2025 Kadir Gecesi tarihine yönelik araştırmalar başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kadir Gecesi dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Peki, bu yıl Kadir Gecesi ne zaman?
2025 yılının başlamasıyla bu yılın içinde idrak edilecek dini günlerin tarihi merak konusu oldu. Ramazan ayı içinde ihya edilen Kadir Gecesi, her yıl olduğu gibi 2025'te de ibadetlerin yapılacağı bir gün olacak. İşte, bu yılın Kadir Gecesi tarihi...