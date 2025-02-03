Kadir Gecesi ne zaman? 2025 Kadir Gecesi tarihi
2025 Kadir Gecesi'ne geri sayım başladı. Kuran-ı Kerim'in indirildiği gece olarak da bilinen bu gece için aynı isimli bir sure de bulunuyor. 5 ayetten oluşan “Kadir” suresinde, bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu bir ayette belirtiliyor. Peki, Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek?
Kadir Gecesi'nin bu yılki tarihi merak konusu oldu. Ramazan ayının son on gününde gizli olduğuna inanılan, Kadir Gecesi, yaygın kanaate göre ayın 27. gecesine tekabül ediyor. İşte, 2025 Kadir Gecesi tarihi...