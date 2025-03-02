Kadir Gecesi ne zaman? 2025 Kadir Gecesi tarihi Diyanet tarafından duyuruldu
Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi Ramazan ayıyla birlikte bir kez daha gündeme geldi. 2025 Kadir Gecesi tarihi Diyanet tarafından duyuruldu. Takvime göre, Kadir Gecesi bu yıl mart ayında idrak edilecek.
İslam'da, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, "Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" olarak kabul ediliyor. Sahabeler, Peygamber Efendimizin ramazanın son 10 günü, son 7 günü ve 26. geceyi 27. güne bağlayan gecenin Kadir Gecesi olduğuna dair işaretler verdiğini rivayet etmişler.