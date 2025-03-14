Kadir Gecesi ne zaman, ayın kaçında? 2025 Kadir Gece tarihi
Kuran’ın indirilmeye başlandığı, duaların kabul olduğu, günahların affedildiği Kadir Gecesi, milyonlarca kişi tarafından ibadet ve tefekkürle geçirilmekte. Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) "Kadir Gecesi’ni ihya eden, tüm geçmiş günahları affedilir" müjdesine sahip bu gece, Müslümanlar için büyük bir manevi fırsat sunuyor. Türkiye’nin dört bir yanındaki camilerde mevlitler, dua ve ibadetlerle Kadir Gecesi coşkuyla kutlanıyor.
Kadir Gecesi, İslam inancına göre Kur'an'ın, Allah tarafından Cebrail adlı melek aracılığıyla Peygamber Muhammed'e vahyedilmeye başlandığı gecedir. Tarihsel olarak Ramazan ayının son günlerinde yer alır. Kur'an'da bu günün ''bin aydan daha hayırlı'' olduğu belirtilmiştir.