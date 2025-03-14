Kadir Gecesi ne zaman, ayın kaçında? 2025 Kadir Gece tarihi

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Kadir Gecesi'nin hangi gece olduğu kesin olarak bilinmemektedir. Kadir Gecesi ile ilgili hadislere bakıldığında İslam peygamberi Muhammed'in Müslümanlara tavsiyesi, Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın son 10 gününde ve özellikle de tek gecelerinde aramaları şeklinde olmuştur. Yayınlanan takvime göre bu sene Kadir Gecesi 26 Mart 2025 Çarşamba gününe denk gelmektedir. Kadir Gecesi, Ramazan ayının 27. gecesi idrak ediliyor.