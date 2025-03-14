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Kadir Gecesi ne zaman, ayın kaçında? 2025 Kadir Gece tarihi

Kuran’ın indirilmeye başlandığı, duaların kabul olduğu, günahların affedildiği Kadir Gecesi, milyonlarca kişi tarafından ibadet ve tefekkürle geçirilmekte. Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) "Kadir Gecesi’ni ihya eden, tüm geçmiş günahları affedilir" müjdesine sahip bu gece, Müslümanlar için büyük bir manevi fırsat sunuyor. Türkiye’nin dört bir yanındaki camilerde mevlitler, dua ve ibadetlerle Kadir Gecesi coşkuyla kutlanıyor.

Kadir Gecesi ne zaman, ayın kaçında? 2025 Kadir Gece tarihi - 1

Kadir Gecesi, İslam inancına göre Kur'an'ın, Allah tarafından Cebrail adlı melek aracılığıyla Peygamber Muhammed'e vahyedilmeye başlandığı gecedir. Tarihsel olarak Ramazan ayının son günlerinde yer alır. Kur'an'da bu günün ''bin aydan daha hayırlı'' olduğu belirtilmiştir.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kadir Gecesi ne zaman, ayın kaçında? 2025 Kadir Gece tarihi - 2

Kadir Gecesi'nden, Muhammed'in Mekke döneminde indiğine inanılan ve Kur'an'ın 97. suresi olan beş ayetlik Kadir Suresi'nde bahsedilir. Bu surede, Kur'an'ın indirildiği Kadir Gecesi'nden bahsedildiği için sureye Kadir Suresi denmiştir. Kadir, ''azamet'' ve ''şeref'' demektir.

Kadir Gecesi ne zaman, ayın kaçında? 2025 Kadir Gece tarihi - 3

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Kadir Gecesi'nin hangi gece olduğu kesin olarak bilinmemektedir.  Kadir Gecesi ile ilgili hadislere bakıldığında İslam peygamberi Muhammed'in Müslümanlara tavsiyesi, Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın son 10 gününde ve özellikle de tek gecelerinde aramaları şeklinde olmuştur.  Yayınlanan takvime göre bu sene Kadir Gecesi 26 Mart 2025 Çarşamba gününe denk gelmektedir. Kadir Gecesi, Ramazan ayının 27. gecesi idrak ediliyor.

Kadir Gecesi ne zaman, ayın kaçında? 2025 Kadir Gece tarihi - 4

KADİR GECESİ NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

Kadir Gecesi'nin değerlendirilmesi ile ilgili olarak Muhammed'den bir dua haricinde herhangi bir ibadet tavsiye edilmemiştir.

Kadir Gecesi ne zaman, ayın kaçında? 2025 Kadir Gece tarihi - 5

Fakat Muhammed'in eşi Aişe'nin bildirdiğine göre Muhammed, Ramazan ayında diğer aylardan daha çok ibadet ederdi.

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