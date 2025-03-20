Kadir Gecesi ne zaman, ayın kaçında? Kadir Gecesi'nin önemi ne? 2025 Diyanet Kadir Gecesi tarihi
Kadir Gecesi'nin ne zaman idrak edileceği, milyonlarca Müslüman tarafından merak edilen ve araştırılan tarihler arasında yer alıyor. Kuran-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, 2025 Ramazan ayının 27. gecesinde idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimi sonrasında Kadir Gecesi tarihi belli oldu. Peki, 2025 Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek?
2025 Kadir Gecesi tarihi, dini vazifelerini yerine getirmek ve ibadetlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. İslam dininde Kadir Gecesi yapılan ibadetlerin kabul olduğuna ve Müslümanların daha fazla sevap kazanma imkanı bulduğu bildirilir. Peki, 2025 Kadir Gecesi ne zaman?