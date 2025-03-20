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Kadir Gecesi ne zaman, ayın kaçında? Kadir Gecesi'nin önemi ne? 2025 Diyanet Kadir Gecesi tarihi

Kadir Gecesi'nin ne zaman idrak edileceği, milyonlarca Müslüman tarafından merak edilen ve araştırılan tarihler arasında yer alıyor. Kuran-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, 2025 Ramazan ayının 27. gecesinde idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimi sonrasında Kadir Gecesi tarihi belli oldu. Peki, 2025 Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek?

Kadir Gecesi ne zaman, ayın kaçında? Kadir Gecesi'nin önemi ne? 2025 Diyanet Kadir Gecesi tarihi - 1

2025 Kadir Gecesi tarihi, dini vazifelerini yerine getirmek ve ibadetlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. İslam dininde Kadir Gecesi yapılan ibadetlerin kabul olduğuna ve Müslümanların daha fazla sevap kazanma imkanı bulduğu bildirilir. Peki, 2025 Kadir Gecesi ne zaman?

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Kadir Gecesi ne zaman, ayın kaçında? Kadir Gecesi'nin önemi ne? 2025 Diyanet Kadir Gecesi tarihi - 2

2025 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimi sonrasında Kadir Gecesi tarihi belli oldu.

Buna göre; Kadir Gecesi, Ramazan ayının 27. gecesi olan 26 Mart 2025 Çarşamba günü idrak edilecek.

Kadir Gecesi ne zaman, ayın kaçında? Kadir Gecesi'nin önemi ne? 2025 Diyanet Kadir Gecesi tarihi - 3

KADİR GECESİ ÖNEMİ

Kadir Gecesi, İslam dininin inancına göre Kur'an'ın, Allah tarafından Cebrail adlı melek aracılığıyla Peygamber Muhammed'e vahyedilmeye başlandığı gecedir.

Tarihsel olarak Ramazan ayının son günlerinde yer alır. Kur'an'da bu günün "bin aydan daha hayırlı" olduğu belirtilmiştir.

Kadir gecesinin önemine işaret eden bir hadiste, önceki ümmetlerin uzun ömürlü olmaları sebebiyle fazla sevap kazanma imkânına sahip bulunmalarına karşılık Müslümanlara Kadir gecesinin verildiği belirtilir (el-Muvaṭṭaʾ, İʿtikâf, 15).

Kadir Gecesi ne zaman, ayın kaçında? Kadir Gecesi'nin önemi ne? 2025 Diyanet Kadir Gecesi tarihi - 4

KADİR GECESİ NELER YAPILIR?

Kandil gecelerinin gündüzlerinde yani geceyi takip eden ertesi günde oruç tutmak müstehaptır. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.), “Şaban’ın on beşinci gecesi (yani berat gecesi) olduğunda o gece ibadet ediniz, gündüzünde de oruç tutunuz.

Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasına (rahmeti ile) tecelli eder ve fecir doğana kadar şöyle buyurur: ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen'…” (İbn Mâce, İkâmetü's-salavât, 191 [1388]; bk. Tirmizî, Savm, 39 [739]) buyurmuştur.

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