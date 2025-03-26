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Kadir Gecesi ne zaman, bugün mü idrak edilecek? 26 Mart Kadir Gecesi mi? (2025 Diyanet Kadir Gecesi tarihi)

Kadir Gecesi'nin ne zaman idrak edileceği, Kuran-ı Kerim'de bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen bu kutsal geceyi kaçırmak istemeyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Her yıl Ramazan ayının son 10 gününe girilmesiyle birlikte, Kadir Gecesi'nin idrak edileceği tarih, Müslüman alemi tarafından araştırılıyor. Kadir Gecesi, İslam alemi tarafından ömürde kaç kez nasip olacağı bilinmeyen büyük bir nimet olarak kabul ediliyor. Gündüzünde oruç tutulan ve gecesinde bol bol ibadet edilen Kadir Gecesi, bu yıl yine dualarla geçecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimine göre Kadir Gecesi tarihi belli oldu. Peki, 2025 Kadir Gecesi ne zaman, bugün mü idrak edilecek? 26 Mart Kadir Gecesi mi?

Kadir Gecesi ne zaman, bugün mü idrak edilecek? 26 Mart Kadir Gecesi mi? (2025 Diyanet Kadir Gecesi tarihi) - 1

2025 Kadir Gecesi'nin ne zaman eda edileceği, tüm İslam camiası için kutsal günler arasında yer alan Kadir Gecesi'nin yaklaşmasıyla birlikte sorgulanıyor. Kuran-ı Kerim'de geçen hadislerde daha fazla sevap kazanma imkanı yaratan Kadir Gecesi, Müslüman alemi için oldukça önemli günler arasında yer alıyor. Peki, 2025 Kadir Gecesi ne zaman, bugün mü idrak edilecek? 26 Mart Kadir Gecesi mi?

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Kadir Gecesi ne zaman, bugün mü idrak edilecek? 26 Mart Kadir Gecesi mi? (2025 Diyanet Kadir Gecesi tarihi) - 2

2025 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimi sonrasında Kadir Gecesi tarihi belli oldu.

Buna göre; Kadir Gecesi, Ramazan ayının 27. gecesi olan 26 Mart 2025 Çarşamba günü idrak edilecek.

Kadir Gecesi ne zaman, bugün mü idrak edilecek? 26 Mart Kadir Gecesi mi? (2025 Diyanet Kadir Gecesi tarihi) - 3

KADİR GECESİ ÖNEMİ

Kadir Gecesi, İslam dininin inancına göre Kur'an'ın, Allah tarafından Cebrail adlı melek aracılığıyla Peygamber Muhammed'e vahyedilmeye başlandığı gecedir.

Tarihsel olarak Ramazan ayının son günlerinde yer alır. Kur'an'da bu günün "bin aydan daha hayırlı" olduğu belirtilmiştir.

Kadir gecesinin önemine işaret eden bir hadiste, önceki ümmetlerin uzun ömürlü olmaları sebebiyle fazla sevap kazanma imkânına sahip bulunmalarına karşılık Müslümanlara Kadir gecesinin verildiği belirtilir (el-Muvaṭṭaʾ, İʿtikâf, 15).

Kadir Gecesi ne zaman, bugün mü idrak edilecek? 26 Mart Kadir Gecesi mi? (2025 Diyanet Kadir Gecesi tarihi) - 4

KADİR GECESİ'NDE NELER YAPILIR?

Kandil gecelerinin gündüzlerinde yani geceyi takip eden ertesi günde oruç tutmak müstehaptır. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.), “Şaban’ın on beşinci gecesi (yani berat gecesi) olduğunda o gece ibadet ediniz, gündüzünde de oruç tutunuz.

Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasına (rahmeti ile) tecelli eder ve fecir doğana kadar şöyle buyurur: ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen'…” (İbn Mâce, İkâmetü's-salavât, 191 [1388]; bk. Tirmizî, Savm, 39 [739]) buyurmuştur.

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