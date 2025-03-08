Kadir Gecesi ne zaman? Diyanet takvimine göre 2025 Kadir Gecesi tarihİ

Müslümanlar için en kutsal gecelerden biri olan Kadir Gecesi, Ramazan ayının 27. gecesi idrak ediliyor. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı bu gece, bin aydan daha hayırlı kabul ediliyor. Kadir Gecesi'nde ibadet etmek, dua etmek ve yardımlaşmak önemli geleneklerden biri olarak öne çıkıyor. Bu mübarek geceyi manevi huzur içinde geçirmek isteyen vatandaşlar, camilere akın ediyor.