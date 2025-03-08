imsakiye

Kadir Gecesi ne zaman? Diyanet takvimine göre 2025 Kadir Gecesi tarihİ

Kadir Gecesi hazırlıkları günler öncesinden başladı. Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi bu yıl mart ayı içerisinde idrak edilecek. Kadir Gecesi'nde bolca tövbe ve istiğfar edilmesini tavsiye eden din adamları, Ramazanın son 10 günü ibadetlerimizin yoğunluğunun daha üst seviyeye çıkması gerektiğini belirtiyor. Peki, Kadir Gecesi bu yıl ne zaman?

Kadir Gecesi ne zaman? Diyanet takvimine göre 2025 Kadir Gecesi tarihİ - 1

Müslümanlar için en kutsal gecelerden biri olan Kadir Gecesi, Ramazan ayının 27. gecesi idrak ediliyor. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı bu gece, bin aydan daha hayırlı kabul ediliyor. Kadir Gecesi'nde ibadet etmek, dua etmek ve yardımlaşmak önemli geleneklerden biri olarak öne çıkıyor. Bu mübarek geceyi manevi huzur içinde geçirmek isteyen vatandaşlar, camilere akın ediyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kadir Gecesi ne zaman? Diyanet takvimine göre 2025 Kadir Gecesi tarihİ - 2

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2025 dini günler takvimine göre bu sene Kadir Gecesi 26 Mart 2025 Çarşamba gününe denk geliyor.

Kadir Gecesi ne zaman? Diyanet takvimine göre 2025 Kadir Gecesi tarihİ - 3

KADİR GECESİ İBADETLERİ

Kadir Gecesi'nde Kur'an-ı Kerim okumak, bolca dua etmek ve tevbe istiğfar getirmek önemli ibadetler arasında yer alır. Ayrıca nafile namaz kılmak, sadaka vermek ve manevi anlamda arınma niyetiyle geceyi ibadetle geçirmek tavsiye edilir.

Kadir Gecesi ne zaman? Diyanet takvimine göre 2025 Kadir Gecesi tarihİ - 4

KADİR GECESİ TARİHİNİN BELİRLENİŞİ

Kadr sûresinde verilen bilgiler, Kur’an’ın ramazan ayında (el-Bakara 2/185) ve bütün hikmetli işlerin kararlaştırıldığı mübarek bir gecede (ed-Duhân 44/3-4) indirildiğine dair âyetlerle birlikte ele alındığında Kadir gecesinin ramazan ayı içinde bulunduğu sonucu ortaya çıkar. Bu gecenin daha çok ramazanın son on veya yedi günündeki tekli gecelerde aranması gerektiğine dair hadisler (Buhârî, “Fażlü leyleti’l-Ḳadr”, 2-3; Müslim, “Ṣıyâm”, 205-220) gecenin tesbitiyle ilgili bazı ipuçları vermektedir.

Kadir Gecesi ne zaman? Diyanet takvimine göre 2025 Kadir Gecesi tarihİ - 5

Bu hususta sahâbeden gelen rivayetlerde en çok ramazanın 27. gecesi öne çıkıyorsa da (Müslim, “Ṣalâtü’l-müsâfirîn”, 179-180, “Ṣıyâm”, 220-221; Ebû Dâvûd, “Şehru Ramażân”, 2, 6; Tirmizî, “Ṣavm”, 72) bu rivayetler ihtilâflı olduğundan kesinlik ifade etmemektedir.

DAHA FAZLA GÖSTER