Kadir Gecesi ne zaman? Diyanet takvimine göre 2025 Kadir Gecesi tarihİ
Kadir Gecesi hazırlıkları günler öncesinden başladı. Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi bu yıl mart ayı içerisinde idrak edilecek. Kadir Gecesi'nde bolca tövbe ve istiğfar edilmesini tavsiye eden din adamları, Ramazanın son 10 günü ibadetlerimizin yoğunluğunun daha üst seviyeye çıkması gerektiğini belirtiyor. Peki, Kadir Gecesi bu yıl ne zaman?
Müslümanlar için en kutsal gecelerden biri olan Kadir Gecesi, Ramazan ayının 27. gecesi idrak ediliyor. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı bu gece, bin aydan daha hayırlı kabul ediliyor. Kadir Gecesi'nde ibadet etmek, dua etmek ve yardımlaşmak önemli geleneklerden biri olarak öne çıkıyor. Bu mübarek geceyi manevi huzur içinde geçirmek isteyen vatandaşlar, camilere akın ediyor.