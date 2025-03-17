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Kadir Gecesi ne zaman, Ramazan'ın kaçıncı günü? (2025 Diyanet Kadir Gecesi tarihi)

Kadir Gecesi'nin ne zaman idrak edileceği tüm İslam aleminin merak ettiği kutsal geceler arasında yer alıyor. Kuran-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da dualar ve ibadetlerle geçecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimi sonrasında Kadir Gecesi tarihi belli oldu. Peki, 2025 Kadir Gecesi ne zaman, Ramazan'ın kaçıncı günü?

Kadir Gecesi ne zaman, Ramazan'ın kaçıncı günü? (2025 Diyanet Kadir Gecesi tarihi) - 1

2025 Kadir Gecesi tarihi, üç ayların son ayı olan Ramazan ayının bitişinin yaklaşmasıyla birlikte merak ediliyor. İslam'da, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, "Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" olarak kabul ediliyor. Peki, 2025 Kadir Gecesi ne zaman, Ramazan'ın kaçıncı günü?

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Kadir Gecesi ne zaman, Ramazan'ın kaçıncı günü? (2025 Diyanet Kadir Gecesi tarihi) - 2

2025 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimi sonrasında Kadir Gecesi tarihi belli oldu.

Buna göre; Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesi olan 26 Mart 2025 Çarşamba idrak edilecek.

Kadir Gecesi ne zaman, Ramazan'ın kaçıncı günü? (2025 Diyanet Kadir Gecesi tarihi) - 3

KADİR GECESİ'NİN ÖNEMİ

Kadir Gecesi, İslam dininin inancına göre Kur'an'ın, Allah tarafından Cebrail adlı melek aracılığıyla Peygamber Muhammed'e vahyedilmeye başlandığı gecedir. Tarihsel olarak Ramazan ayının son günlerinde yer alır. Kur'an'da bu günün "bin aydan daha hayırlı" olduğu belirtilmiştir.

Kadir gecesinin önemine işaret eden bir hadiste, önceki ümmetlerin uzun ömürlü olmaları sebebiyle fazla sevap kazanma imkânına sahip bulunmalarına karşılık Müslümanlara Kadir gecesinin verildiği belirtilir (el-Muvaṭṭaʾ, İʿtikâf, 15).

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