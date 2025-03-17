Kadir Gecesi ne zaman, Ramazan'ın kaçıncı günü? (2025 Diyanet Kadir Gecesi tarihi)
Kadir Gecesi'nin ne zaman idrak edileceği tüm İslam aleminin merak ettiği kutsal geceler arasında yer alıyor. Kuran-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da dualar ve ibadetlerle geçecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimi sonrasında Kadir Gecesi tarihi belli oldu. Peki, 2025 Kadir Gecesi ne zaman, Ramazan'ın kaçıncı günü?
2025 Kadir Gecesi tarihi, üç ayların son ayı olan Ramazan ayının bitişinin yaklaşmasıyla birlikte merak ediliyor. İslam'da, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, "Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" olarak kabul ediliyor. Peki, 2025 Kadir Gecesi ne zaman, Ramazan'ın kaçıncı günü?