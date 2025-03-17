Kadir Gecesi ne zaman, Ramazan'ın kaçıncı günü? (2025 Diyanet Kadir Gecesi tarihi)

2025 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimi sonrasında Kadir Gecesi tarihi belli oldu.



Buna göre; Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesi olan 26 Mart 2025 Çarşamba idrak edilecek.