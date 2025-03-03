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Kadir Gecesi ne zaman, Ramazan'ın kaçıncı gününde idrak edilecek? 2025 Kadir Gecesi tarihi Diyanet tarafından duyuruldu

Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi Ramazan ayıyla birlikte bir kez daha gündeme geldi. 2025 Kadir Gecesi tarihi Diyanet tarafından duyuruldu. Takvime göre, Kadir Gecesi bu yıl mart ayında idrak edilecek. İslam bilginleri, müslümanların ve insanlığın kaderini değiştiren Kur'an-ı Kerim'in ilk defa indiği gece olması dolayısıyla Kadir Gecesi'nin çok önemli olduğuna dikkati çekiyor.

Kadir Gecesi ne zaman, Ramazan'ın kaçıncı gününde idrak edilecek? 2025 Kadir Gecesi tarihi Diyanet tarafından duyuruldu - 1

İslam'da, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, "Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" olarak kabul ediliyor. Sahabeler, Peygamber Efendimizin ramazanın son 10 günü, son 7 günü ve 26. geceyi 27. güne bağlayan gecenin Kadir Gecesi olduğuna dair işaretler verdiğini rivayet etmişler. 

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Kadir Gecesi ne zaman, Ramazan'ın kaçıncı gününde idrak edilecek? 2025 Kadir Gecesi tarihi Diyanet tarafından duyuruldu - 2

2025 KADİR GECESİ TARİHİ

Oruç, teravih namazı, fitre, mukabele ve Kur'an-ı Kerim'in hatmedilmesi gibi ibadetlerin ifa edildiği ve ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla gözetildiği Kadir Gecesi bu yıl 26 Mart'ta idrak edilecek.

Kadir Gecesi ne zaman, Ramazan'ın kaçıncı gününde idrak edilecek? 2025 Kadir Gecesi tarihi Diyanet tarafından duyuruldu - 3

Kur'an-ı Kerim'de adı geçen tek gece olarak yer alan Kadir Gecesi şöyle anlatılıyor:

"Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin. Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir."

Kadir Gecesi ne zaman, Ramazan'ın kaçıncı gününde idrak edilecek? 2025 Kadir Gecesi tarihi Diyanet tarafından duyuruldu - 4

KADİR GECESİ'NE DAİR RİVAYETLER NASIL ANLAŞILMALI?

Kur’ân, Ramazan ayında (el-Bakara, 2/185) ve bu gecede indirilmiştir (el-Kadr, 97/1). Kadir Gecesinin Ramazan ayında olduğu kesindir. Ancak hangi güne tekabül ettiği konusunda farklı rivâyetler vardır.

Zirr b. Hubeyş anlatıyor: “Ubey b. Ka’b’a (r.a.); İbn Mes’ud’un (r.a.), ‘Senenin bütün gecelerini ihya eden kimse Kadir Gecesine tesadüf edebilir’ sözünü hatırlattığımda, bana şu cevabı verdi: ‘Kendisinden başka ilah olmayan Yüce Allah’a yemin olsun ki, Kadir Gecesi Ramazan ayındadır. Kadir Gecesi; Resûlullah’ın (s.a.s.) bize namaz kılmamızı emir buyurduğu gecedir. O da Ramazan’ın 27. gününün gecesidir. O gecenin alameti, o gecenin sabahında güneşin beyaz ve ışınlan gözü almayacak şekilde doğmasıdır.’” (Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 179 [762]).
Abdullah b. Ömer’den gelen bir rivâyette Hz. Peygamber (s.a.s.), “Kadir gecesini aramak isteyen 27. gecede arasın.” (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 2/27 [4808]) buyurmuş, böylece 27. geceyi ibadet ve zikirle uyanık olarak geçirmemizi tavsiye etmiştir.


Kadir Gecesi ne zaman, Ramazan'ın kaçıncı gününde idrak edilecek? 2025 Kadir Gecesi tarihi Diyanet tarafından duyuruldu - 5

Kadir Gecesinin Ramazan ayının 27. gecesinde olduğu (Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 179-180 [762]) genel kabul görmüş olmakla birlikte, Ramazan’ın son on gününün tek gecelerinde (Buhârî, Fazlu leyleti’l-kadr, 3 [2017] Müslim, Sıyâm, 207 [1165]) veya son yedi gecesinde aranması ile ilgili farklı rivâyetler de vardır (Buhârî, Fazlu leyleti’l-kadr, 2 [2015-2016]; Müslim, Sıyâm, 205-206 [1165]). Dolayısıyla Ramazan’ın son gecelerini Kadir gecesiymiş gibi değerlendirmek tavsiye edilir.

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