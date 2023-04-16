Kadir Gecesi ne zaman? Yarın Kadir Gecesi mi? İşte 2023 Kadir Gecesi tarihi

İslam aleminde her yıl heyecanla beklenen recep, şaban ve ramazanı kapsayan mukaddes üç aylar 23 Ocak Pazartesi günü başladı. Ramazan ayının son günlerine girilmesiyle birlikte gözler Kadir Gecesi tarihine çevrildi.
Diyanet İşleri Başkanlığı 2023 Kadir Gecesi tarihini paylaştı. Takvime göre, Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesi olan 17 Nisan'da idrak edilecek.
İslam'da, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, "Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" olarak kabul ediliyor. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de adı geçen tek gece olarak yer alıyor.
Kur'an-ı Kerim'de Kadir Suresi'nde bu gece şöyle anlatılıyor:
"Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin. Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir."