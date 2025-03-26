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Kadir Gecesi oruç tutmanın sevabı ve fazileti

Kadir Gecesi'nde oruç tutmanın sevabı, İslam dininde kutsal gece olarak kabul edilen Kadir Gecesi'ni idrak edecek vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kadir Gecesi’nde oruç tutmak, Ramazan orucu kapsamında zaten yerine getirilen bir ibadet olsa da, bu geceyi ibadetle ihya etmek, af ve mağfiret dilemek müminler için büyük bir fırsattır. Oruçla birlikte namaz, Kur’an tilaveti ve dua gibi ibadetleri de artırarak bu mübarek geceden en iyi şekilde istifade etmek gerekir.

Kadir Gecesi oruç tutmanın sevabı ve fazileti - 1

İslam dininde büyük öneme sahip olan Kadir Gecesi, Kur’an-ı Kerim’in indirildiği gece olarak kabul edilir ve bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilmiştir (Kadir Suresi, 3. ayet). Bu mübarek geceyi ibadetle geçirmek, dua etmek ve oruç tutmak büyük sevap kazandırır.

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Kadir Gecesi oruç tutmanın sevabı ve fazileti - 2

KADİR GECESİ ORUÇ TUTMANIN SEVABI NE?

Oruç ibadeti, kulun samimi bir şekilde Allah’a yönelmesini sağlar. Ramazan orucu tutan ve Kadir Gecesi’ni ibadetle geçiren müminler, günahlarının affedileceğine dair müjdelenmiştir.

Oruç, ibadet şuurunu artırır ve bu özel geceyi daha bilinçli bir şekilde idrak etmeye vesile olur.

Kadir Gecesi’nde yapılan duaların kabul edileceği bildirilmiştir. Oruç tutarak bu geceye giren müminler, dualarında daha içten ve ihlaslı olabilirler.

Kadir Gecesi oruç tutmanın sevabı ve fazileti - 3

KADİR GECESİ'NDE ORUÇ TUTMANIN FAZİLETİ

Kadir Gecesi’nin Ramazan ayı içinde yer alması sebebiyle, bu geceye denk gelen günlerde oruç tutmak, farz olan Ramazan orucunun bir parçasıdır. Ancak Kadir Gecesi’nin tam olarak hangi gece olduğu kesin bilinmediğinden, Ramazan’ın son on gününde özellikle tek gecelerde ibadetleri artırmak tavsiye edilir.

Oruç tutmak, İslam’ın beş şartından biri olup, kişiyi hem ruhen hem bedenen arındırır. Kadir Gecesi'ni ibadetle değerlendiren kişiler için Allah’ın rahmeti ve mağfireti geniştir. Hadis-i şeriflerde, bu geceyi ihlasla ihya edenlerin geçmiş günahlarının bağışlanacağı müjdelenmiştir (Buhârî, Kadir, 1; Müslim, Müsâfirîn, 173).

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