Kadir Gecesi oruç tutmanın sevabı ve fazileti

KADİR GECESİ'NDE ORUÇ TUTMANIN FAZİLETİ

Kadir Gecesi’nin Ramazan ayı içinde yer alması sebebiyle, bu geceye denk gelen günlerde oruç tutmak, farz olan Ramazan orucunun bir parçasıdır. Ancak Kadir Gecesi’nin tam olarak hangi gece olduğu kesin bilinmediğinden, Ramazan’ın son on gününde özellikle tek gecelerde ibadetleri artırmak tavsiye edilir.



Oruç tutmak, İslam’ın beş şartından biri olup, kişiyi hem ruhen hem bedenen arındırır. Kadir Gecesi'ni ibadetle değerlendiren kişiler için Allah’ın rahmeti ve mağfireti geniştir. Hadis-i şeriflerde, bu geceyi ihlasla ihya edenlerin geçmiş günahlarının bağışlanacağı müjdelenmiştir (Buhârî, Kadir, 1; Müslim, Müsâfirîn, 173).