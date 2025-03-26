Kadir Gecesi oruç tutmanın sevabı ve fazileti
Kadir Gecesi'nde oruç tutmanın sevabı, İslam dininde kutsal gece olarak kabul edilen Kadir Gecesi'ni idrak edecek vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kadir Gecesi’nde oruç tutmak, Ramazan orucu kapsamında zaten yerine getirilen bir ibadet olsa da, bu geceyi ibadetle ihya etmek, af ve mağfiret dilemek müminler için büyük bir fırsattır. Oruçla birlikte namaz, Kur’an tilaveti ve dua gibi ibadetleri de artırarak bu mübarek geceden en iyi şekilde istifade etmek gerekir.
İslam dininde büyük öneme sahip olan Kadir Gecesi, Kur’an-ı Kerim’in indirildiği gece olarak kabul edilir ve bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilmiştir (Kadir Suresi, 3. ayet). Bu mübarek geceyi ibadetle geçirmek, dua etmek ve oruç tutmak büyük sevap kazandırır.